未破16強高牆 日本誓捲土重來 三笘薰請纓宴客泣不成聲 「我闖禍了」

日本隊昨憑射手前田大然先開紀錄，但下半場被克羅地亞翼鋒比列錫扳平結束法定時間，加時後仍賽和1：1，但互射12碼階段「藍武士」只有淺野拓磨射入，南野拓實、三笘薰與吉田麻也的施射均被克軍門將利華高域拍出，以1：3飲恨。南野賽後跪地痛哭，賽後不願回應提問。三笘受訪時一度飲泣並道歉：「我負責射12碼，但闖禍了。我賽前練習有入過12碼，感覺不錯，所以申請主射。」

25歲的三笘薰在分組賽對德國及西班牙隊後備上陣皆有建樹，今次入替後出任左翼衛，在加時曾半場開始盤球至禁區起腳但被擋出。效力英超球會白禮頓的他，賽後明言放眼下屆。而今屆攻入兩球的24歲中場堂安律，雖是役下半場被換出未有主射12碼，但他坦言球隊上下非常悔恨，希望以此次失利為戒，矢志下屆重返世盃舞台尋求突破。

對於有聲音質疑日本隊沒為互射12碼決勝負作準備時，森保一說：「我們並非因壓力落敗，是對方門將有精彩撲救。我讓球員選擇要否操刀，他們都有勇氣在壓力下接受挑戰。」日本過去20年四度躋身世盃淘汰賽階段，但至今仍未跨過16強這道高牆，森保一認為球隊今屆分別擊敗兩支前冠軍德國及西班牙，已展示新時代的日本隊，有力繼續進步。

森保一否應麾下不堪壓力

傳獲日足總開新約續任教

據《日刊體育》報道，今屆領軍表現不俗的森保一，獲日本足總開出兩年新約，並附加兩年單方面續約條款，勢令這名54歲教頭，打破藍武士過去世盃後換帥的慣例，有望領軍出戰下屆世盃，而短期目標則為明年同於卡塔爾舉行的亞洲盃。

此外，今屆日本中前場只有未曾上陣的柴崎岳年過30，但後防主力僅板倉滉及富安健洋步入當打之年。34歲隊長吉田麻也認為，對比4年前於16強反負比利時隊2：3，防守已不再是球隊弱點，也看好伊藤洋輝等後輩冒起，至於自己的未來，他僅稱「會慢慢考慮」。36歲的左後衛長友佑都則表示：「我在國家隊已奮鬥15年，已沒有遺憾。我很專注今次世盃，還未想（未來）。」

明報記者 余瑋、鄧宗弘 卡塔爾直擊