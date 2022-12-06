柏高球評：修夫基微調戰術制勝關鍵 軒達臣效率高克制麥巴比最佳人選

弱點不擅應付高強度施壓

贈塞內加爾三蛋的比數不反映真實戰况，英軍中場依舊弱於應付高強度施壓，上半場大部分時間不僅無法暢順組織攻勢，甚至屢次冒險窄位傳送不成，立即遭受快速反擊造成險象，而右閘基爾獲加於這類由攻轉守的過渡中，應付敵方的高速翼鋒也醜態頻現。慶幸塞軍的陣地戰進攻完全可以不理，讓修夫基有時間想出微調拆招之法。

三獅老鼠拉龜廿分鐘左右，嘗試把原本留守組成三人後場的獲加推前拉邊，跟軒達臣對調，戰術上則多用長波bypass中高位壓迫，直接打進塞軍兩側的守衛背後，或借助哈利卡尼的頭槌執第二落點。如此變化的效果儘管絕非立竿見影，卻確實一絲一毫地拉鬆塞軍防禦網，然後便藉着一次精確執行的常規板斧先開紀錄，基本上大局已定，卡尼開齋純粹令被偷雞扳平的風險也杜絕。

遣捷比亞處理死球或有意外收穫

八強挑戰衛冕的法國，焦點自然先放在如何減低麥巴比的威脅，惟正如上述，單靠獲加未必夠砌，尤其早已評價藍軍左閘被迫用迪奧靴南迪斯，取代重創的胞兄盧卡斯乃因禍得福，使麥巴比更難對付。當然預先截斷供應亦很重要，軒達臣近兩仗踢出身價，論逼搶、回防和後上的效率無出其右。然而以修夫基一貫作風，大抵還是多放一個守將方覺安心。

何况，法國門將洛里斯真的愈來愈不穩陣。讓捷比亞披甲處理死球，三獅動輒有意外收穫。兩軍都擅長打反擊，第一球誰屬相當關鍵（廢話！）。總之就係期待啦。

文：蘇柏高