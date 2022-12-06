三獅過關鬥法 新星衝冠關鍵 3蛋贈塞內加爾闖8強 19歲比寧咸兩策動反擊寫隊史

矢志「將足球帶回家」的英格蘭隊，於16強面對非洲雄師塞內加爾隊，初段有門將比克福特撲出保拿爾迪亞的窄角度射門。英軍完半場前兩次突擊，分別由佐敦軒達臣及哈利卡尼建功，57分鐘再由布卡約沙卡埋齋，大勝3：0兼保持對非洲隊不敗走勢，連續兩屆殺入8強，將惡鬥衛冕之師法國。

56年來最年輕助攻者 科頓：可成最佳中場

英軍昨仗功臣首推防守中場比寧咸，除了保持不失，首兩球快攻皆由他策動，其中在軒達臣開紀錄一球，令比寧咸以19歲158日之齡，成為「三獅軍團」自1966年以來的最年輕助攻者，他同時成為名宿奧雲之後，英軍在世界盃淘汰賽史上第2年輕的上陣球員。翼鋒菲爾科頓對這名隊友讚不絕口，「我不想過分吹捧他，但他是我見過最有天賦的球員，在場上沒有缺點，他將來定必成為世上最佳中場」。

身價升至9.6億列強追獵

比寧咸在德甲球會多蒙特亦早已成為主力，雖然2025年才約滿，但有指英超的曼聯、曼城、車路士、利物浦，西甲的皇家馬德里等皆有意將他收歸旗下，其身價急升至1億英鎊（約9.6億港元）。曼聯名宿堅尼和加利尼維利在評述球賽時也「落足嘴頭」，前者表示「他必定會成為超級巨星，其踢法成熟得完全不像19歲，好像已經代表過英格蘭過百次般淡定」。

軒達臣建功 上陣釋放兩翼鋒奠勝

比寧咸則上載與軒達臣的比賽合照，稱「請尊重這個名字：佐敦軒達臣」，以示不滿輿論之前批評其中場拍檔的表現。數據顯示英軍昨仗以軒達臣取代美臣蒙特，改踢三中場，比寧咸明顯更多壓前助攻，釋放翼鋒的科頓與沙卡，令前者交出兩次助攻，後者則攻入埋齋球。

卡尼開齋成英軍世盃「入球王」

另一方面，上屆金靴獎得主卡尼亦終在今屆賽事開齋，個人在國際賽累積第52個入球，尚欠1球便看齊名宿朗尼的最多入球紀錄。單計世盃決賽周的話，他則以7球超越名宿連尼加，在英軍獨佔鰲頭。主帥修夫基喜見這名29歲隊長在淘汰賽漸入佳境，卡尼則說：「個人當然希望走勢能持續，這可幫到球隊。不過就今日所見，我們每個位置的球員基本上都能入球。」他表示英軍下仗面對爭取衛冕的法國隊，要擊敗對方才能證明自己值得贏今屆冠軍。