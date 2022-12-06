克羅地亞互射12碼闖8強 日本連續兩屆16強出局

日本互射12碼3將射失飲恨

與反勝西班牙隊一役相比，日本隊此仗正選有3個調動，分組賽階段一度受傷患困擾的守將富安健洋，來到16強賽事首次為日本正選上陣。傷癒的中場遠藤航及鋒將堂安律，則分別取代田中碧及久保建英。另外，克軍今仗排出的正選11人平均年齡為29歲零333日，是自2006年的法國隊後，世盃賽事中平均年紀最大的陣容。

兩軍開賽後迅即快打快多次在邊路策動攻勢，當中克軍開賽僅7分鐘就幾乎把握富安健洋「跣腳」先開紀錄，惟翼鋒比列錫的窄位施射僅被日本門將權田修一用腳擋出。日本在44分鐘憑一次角球攻勢，藉禁區內的前田大然混戰中快射建功，助日本隊領先1：0完半場。

55分鐘，克軍由後上助攻的中堅洛夫雲傳中，比列錫的頭槌攻門扳平1：1。日本其後換入進攻中場南野拓實及後衛酒井宏樹，惟都無法令球隊取得入球，終各一言和進入加時。克軍於106分鐘調入前鋒利華查和柯錫加強攻力，而日本亦換入田中碧增強中場力量，但兩隊最終未能改寫紀錄，日本終在互射12碼首4射中，有南野拓實、三笘薰及吉田麻也射門，均被克軍門將利華高域撲出，令只有1次「宴客」的克軍以3：1勝出。