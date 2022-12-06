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2022年12月6日星期二
克羅地亞互射12碼闖8強 日本連續兩屆16強出局
三獅過關鬥法 新星衝冠關鍵 3蛋贈塞內加爾闖8強 19歲比寧咸兩策動反擊寫隊史
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基奧特圓童年夢 盼領法國「盡量走遠」
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拒淪葡軍負累 C朗誓洗頹風 國內調查七成反對續擔正 瑞士遇感冒潮後防添憂
西班牙抗摩 莫拉達願金靴獎換冠軍
世盃快遞：酒店停電 阿根廷夤夜搬遷
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謝俊賢黃卓寧越野賽奪冠 周潤發衝線後與選手大合照
體壇快訊：籃網負綠軍 四連勝告終
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【明報專訊】（請看附圖）
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