世盃快遞：酒店停電 阿根廷夤夜搬遷

基文尼斯為批肘致歉

烏拉圭隊在H組最後一仗雖以2：0挫敗加納隊，但因得球不及次名的韓國隊出局，眾將賽後疑不滿未獲12碼包圍球證，後衛荷西基文尼斯更疑向一名國際足協職員（FIFA）批肘。烏拉圭足總主席證實基文尼斯已就事件致歉，或免除按照FIFA章程重罰停賽15場。

中國球證累積薪酬66萬

今屆世界盃先後6次以第4球證身分執法的中國籍裁判馬寧，已累積獲得8.5萬美元（約66萬港元）薪金。據美國《太陽報》報道，每名球證在決賽周將獲7萬美元底薪，並按比賽階段分配獎金。以第4球證為例，分組賽每場獲2500美元，至淘汰賽則增至5000美元，是主球證獎金的一半。

卡國富商拍性感女球迷

前克羅地亞小姐Ivana Knoll今屆親赴卡塔爾為克羅地亞隊打氣，並於當地堅持性感打扮，成為場外焦點。當地一名著名商人日前在克羅地亞隊對比利時隊中，被影到在對方行過時用手機拍照，事後卻解釋因不滿對方衣著暴露，故拍下「證據」以便舉報。