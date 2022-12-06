西班牙抗摩 莫拉達願金靴獎換冠軍

莫拉達今季為馬德里體育會上陣21場入7球，但來到世界盃E組首3仗皆有斬獲，當中對德國隊一仗更是後備上陣成為救星。連同之前兩屆歐洲國家盃，他在大賽決賽周平均每98分鐘就有進帳。他回應自己是否為大賽而生道：「很可惜這些大賽每4年才一屆……不過你總要專注現在，因為你永不知道是否最後一次代表國家隊，很幸運我有一班好隊友。」

洛迪促提防摩軍攻擊手薛耶治

莫拉達賽前在射手榜落後法國隊的麥巴比兩球，他坦言相比於西班牙第2次揚威世盃，個人的神射手獎項並不重要。至於效力曼城的西班牙隊友洛迪卡斯簡迪則警告摩洛哥隊不易應付，這名在「狂牛」陣中轉任中堅的26歲球星說：「對方擁有一些很有質素的球員，團隊表現亦佳，甚至連比利時隊也不敵他們。」他又特別提及敵軍攻擊手薛耶治是一個射術精湛的危險人物。

馬德里出生 阿舒拉夫倒戈出生國

摩洛哥今屆異軍突起，在F組力壓克羅地亞及比利時隊搶首名，一對翼衛阿舒拉夫及馬沙拉奧幾近統領邊路功不可沒。阿舒拉夫指球隊上屆分組賽2：2打和西班牙已成過去，球隊不再帶着學習的心態比賽。於皇家馬德里青訓出身的他，今次再倒戈出生國家，並談到昔日選擇代表摩洛哥的原因道：「我到過西班牙的基地數天後，覺得沒有歸屬感，感到阿拉伯文化較像我的家。」