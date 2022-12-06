拒淪葡軍負累 C朗誓洗頹風 國內調查七成反對續擔正 瑞士遇感冒潮後防添憂

首戰對加納隊屢誤戎機下僅憑一記問題12碼「開齋」、次戰為隊友般奴費南迪斯的入球爭得面紅耳赤，以至最後一場對韓國隊防守角球時「助攻」予對手扳平，慘被網民調侃為韓國隊間諜金拿度（Kimnaldo），C朗在分組賽3場正選上陣，表現卻只能以乏善可陳形容，而足球網站 SofaScore則落井下石，指C朗在3場分組賽場平均評分僅得6.37分，更將他選為今屆世盃分組賽最差11人之一。

網站評分組賽最差11人之一

更難堪的是，就連過往視C朗為國家英雄的葡萄牙球迷，如今也開始對這名37歲的沙場老兵投不信任票。由葡萄牙著名體育報章《A Bola》舉辦的網上調查顯示，多達七成葡國球迷並不贊成C朗繼續出任國家隊正選。同時，比起因年紀漸大而導致狀態下滑的C朗，球迷更希望去季意甲最佳球員拉菲爾利亞奧可以在前線擔當更重要角色，而非如過去3場分組賽般要待下半場60至70分鐘才後備上陣。

同時，英軍名宿瑟頓也直言，C朗在葡軍正為主帥費蘭度山度士製造難題，「大家都知道C朗在隊中的影響力無出其右，問題是來到淘汰賽階段，C朗就像是把雙刃劍。假設球賽要戰至加時，C朗的體能又能否支撐120分鐘？教練又能否在關鍵時刻決定換走他？」事實上，C朗在過去5屆世盃賽事所取得的8個入球當中，並無一球來自淘汰賽，瑟頓的擔憂並非無的放矢。

沙基利信C朗未走下坡

不過，比起批評C朗毫不留情的國內球迷及球評家，葡萄牙隊此仗對手瑞士隊的中場重將梳頓沙基利賽前接受訪問時，就表明並不認同C朗正在走下坡：「他仍有能力在比賽任何時間取得入球，而且大賽經驗非常豐富，對葡萄牙的重要性不言而喻」。值得一提的是，葡、瑞2軍今年已曾2次在歐國聯小組賽交手，並各自在主場擊敗對手而回。惟瑞士隊後防賽前輪流受感冒影響，最新一員為主將法比安舒哈，或對該隊的防線構成一定影響。