基奧特圓童年夢 盼領法國「盡量走遠」

36歲的基奧特昨完半場前左腳施射先開紀錄，以52個入球超越名宿亨利，成為隊史神射手。他2011年起代表法國隊，自隊友賓施馬2015年被逐出隊後穩列正選，即使在上屆世界盃「食白果」，過去一年甚至淪為球隊邊緣人，最終因球隊傷兵問題而再獲重用。法國隊主帥迪甘斯說：「雖然他一直受到不少批評，但心智仍很堅強。這不是一個普通的紀錄，儘管不久將來會被打破。」迪甘斯隨即與身旁的基利安麥巴比相視而笑。

23歲的麥巴比昨仗梅開二度後，已累積33個國際賽入球，當中9球來自世界盃決賽周，在現役球員中僅次湯馬士梅拿，距德國名宿高路斯只差7球。除了麥巴比及基奧特，35歲門將洛里斯亦第142次替法國隊上陣，追平杜林的紀錄。

馬克龍估中賽果獲封「新神算」

另外，昨仗如法國總統馬克龍賽前接受《巴黎人報》訪問預測一樣，法國隊贏3：1，而基奧特、麥巴比及波蘭隊隊長羅拔利雲度夫斯基均有進帳，令他被封為堪比2010年南非世盃的八爪魚保羅後之「新神算」。