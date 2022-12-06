攝記危站天橋捕位 拍世盃爭議時刻 戴頭盔安全帶防意外 信日本入球前未出界

現年43歲的Petr Josek於2000年起任職攝影師，自2002年起為《美聯社》工作至今，曾拍攝過多屆奧運及4屆世界盃，包括2006年德國、2014年巴西、2018年俄羅斯及今屆，「我也拍攝過一些具爭議的新聞故事，但近年主力做體育賽事」。

Josek在日本對西班牙下半場時，拍攝到三笘薰在白界底線傳中造成反勝2：1關鍵一刻，相片於賽後迅即在網絡廣傳，「拍攝時我也感覺到這張相片將會很重要，結果真的是一張重要相片，對這場比賽甚至小組形勢都很重要，能拍到這一刻也很幸運」。他認為這是今屆世盃至今，其中一張「決定比賽」的重要相片。

僅4國際傳媒准高位拍攝

Josek透露，美聯社於今屆世盃每場比賽都會派8個攝記，再分到球場不同位置，他在這仗獲分到頂部「天橋」高位拍攝，帶着至少兩部相機及400mm遠攝長鏡頭攝影，「只有4間傳媒可到這裏攝影，就是4間國際通訊社或圖片社的攝記。一開始站在這裏是有點害怕，但後來習慣了，我亦要帶頭盔和安全帶，用安全繩勾着部分球場建築，以防我和相機跌下來」。

在球場高空下拍攝，Josek可以俯視整個球場，「看到攻勢也見到球迷慶祝，跟在球場的攝記不同，能夠提供不同視野，畢竟沒有太多人能從這角度看到入球攻勢」。由於他在上半場已拍攝到西班牙入球和慶祝，故下半場決定留在原位，「若日本入球，那就是大新聞。而且日本於今屆是很大市場，我在日本對德國時已感受到日本人很熱愛足球，很幸運站在日本進攻方向，拍攝到這一刻」。

對於這入球爭議，作為拍攝者的Josek認為，這入球沒有完全出界，「我已看過不同角度的相片，是100%未完全出界，也許只有數毫米之差，但出球前仍是在白界，我認為是很好的入球，而且日本的表現也值得出線」。Josek笑言在祖國捷克於世盃外圍賽附加賽出局後，今屆原沒支持球隊，惟拍攝多場日本比賽後，也想向「藍武士」打氣。

盼外界引用註明攝影師名字

從事攝記20年，被問到體育攝影心得，Josek說：「入球場拍攝比賽時，最重要是留意和了解比賽關鍵時刻，不一定關注個別球員動作，而是球隊整體情况。若專注在比賽、盡自己能力再加運氣，就能拍攝到關鍵相片」。現今網絡世界常未經授權擅用新聞相片，或二次創作迷因圖，Josek感謝各界和傳媒使用，承認很難避免網民擅用，「當然使用圖片除了一定要取得授權，也希望可以註明攝影師的名字吧」。

明報記者 余瑋 鄧宗弘 卡塔爾直擊