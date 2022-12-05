日本迎克軍 堂安律誓言無懼任何對手

日本由80年代初出現風靡全球的動漫《足球小將》啟蒙一代人，再到90年代初本土聯賽職業化，才真正開始着力發展足球運動，雖比部分周邊國家起步遲，卻如「龜兔賽跑」一步一腳印，系統地發展出完善的青訓及學界制度，現今在歐美搵食的日本球員數以百計。當中在歐洲五大聯賽效力的亦有16人，與其他所有亞洲區代表（包括澳洲）總和的17人相若。

藍武士今屆於死亡E組雖不敵哥斯達黎加，但分別反勝勁旅德國及西班牙，風頭一時無兩。在這兩場猶如動漫「現實化」的賽事後備落場皆建功的堂安律，賽前表明無懼任何對手，「每仗我只想取勝，不因對手而改變」。這名效力德甲暫列次席弗賴堡的中場主力，同時承認球隊要改善場上的效率，加強走動以尋找空位進攻，不希望重蹈輸給哥軍的覆轍。是役藍武士有中堅板倉滉因累積黃牌滿額停賽，料由已走出傷患的主力富安健洋頂替擔正，右閘酒井宏樹亦傷癒候命，惟翼鋒久保建英有微傷昨缺操，是役料予堂安律擔正。

莫迪歷籲暫忘上屆成功 集中迎敵

克軍方面，中場指揮官莫迪歷與後衛祖蘭奴域都認為陣中以老帶新的化學作用良好，前者亦提醒隊友：「是時候暫忘上屆美妙回憶，集中眼前之戰。」據日媒報道，下季與皇家馬德里約滿的莫迪歷，近期透過經理人與日職球會接洽加盟的可能，當中包括神戶勝利船及FC東京，若消息屬實，意味這是他一探東洋實力的好機會。