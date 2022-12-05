尼馬復出坐鎮 森巴勢擒「太極虎」 韓國銀彈勉將士 爭廿年首晉8強

巴西隊在世界盃G組首兩戰連挫塞爾維亞和瑞士隊後，提早一輪出線16強，卻連同上仗遣大量副選下爆冷負喀麥隆隊在內，共出現5名傷兵，分別是右閘丹尼路雷斯、左閘阿歷士辛度、阿歷斯迪尼斯、前鋒加比爾捷西斯及尼馬，其中迪尼斯和捷西斯已證實同因膝傷無緣餘下比賽，丹尼路及辛度明晨或可復出，尼馬情况可能最樂觀，事關這名首仗觸傷足踝的30歲主將，已於日前復操，且能進行用球訓練。

尼馬在社交平台Instagram寫道：「我感覺良好，我知道現在可以了。」巴西教練鐵迪昨在記者會也說尼馬明晨可復出。至於將復出擔任箭頭的李察利臣亦說：「我希望尼馬能坐鎮，他能增強巴西實力，令我有更佳表現。從過去兩仗所見，人們應明白我們多麼懷念他。」

尼馬親證可披甲

巴西此役料有鋒將李察利臣、拉芬夏比洛尼、雲尼斯奧斯祖利亞、中場卡斯米路、中堅堤亞高施華及門將艾利臣比加等主力復任正選。

今次是韓國隊在世盃首次與巴西隊交鋒，惟1995年至今年6月，7場友賽錄1勝6負，最近一次更慘負1：5，其中為「森巴兵」建功正是射入兩個12碼的尼馬，李察利臣亦斬獲一球。「太極虎」翼鋒孫興慜面對硬仗沒有妄自菲薄，他說：「球隊已達到出線16強的目標，現有更高理想。無人能預測賽果，尤其是今屆世盃。我認為只要做好最佳準備，便有機會打敗巴西。」

孫興慜誓言做足準備破敵

至於今屆或首次掛帥的黃喜燦稱，「球隊會爭取表現，為我們的球迷而戰。」26歲的他今屆負傷參賽，至上仗對葡萄牙隊才後備上陣復出及射入奠勝一球。此外，此仗有守將金玟哉傷癒復出的韓國若晉級8強，每名國腳可獲2億韓圜（約120萬港元），令獎金可增至3.6億韓圜（約216萬港元）。