偕雲格總結分組賽 奇連士文嘆德軍攻門最多出局「欠可靠射手」

【明報專訊】阿仙奴前領隊雲格與德國隊名宿奇連士文昨總結今屆世界盃分組賽數據，當中提及德國隊攻門最多仍出局，奇連士文直言反映「日耳曼軍團」需要穩定射手。
雲格以國際足協全球足球發展主管身分，聯同世盃技術研究小組成員奇連士文，昨在卡塔爾出席傳媒簡報會分析分組賽數據。雲格指今屆賽事，是近4屆首次無球隊在3場分組賽全取9分，奇連士文認為部分提早出線球隊末輪決定輪換，讓後備練兵或有關係。
雲格指今屆進攻模式主要透過兩翼側擊，「換言之有更多出色邊路球員，就更有機會勝出」，他續道不少出線列強攻門次數多，除了澳洲和波蘭攻門僅20次，於32隊並列尾二，但透過高效反擊取得出線。然而E組第3出局的德國，卻攻門達67次，為32隊之冠，比緊隨的法國和巴西的52次還多15次，雲格也稱不知怎解釋。作為德國昔日的主力射手兼前帥，有「金色轟炸機」之稱的奇連士文苦笑謂，球隊或缺少一名可靠射手，「很可惜德國已回家，關鍵之一是能否將機會轉化成入球。以現時德軍來說，需要一名能把握入球機會的9號射手」。
今屆季中舉行，奇連士文提及不少歐洲隊僅一周備戰，對球員精神及體能都是考驗，「因此出現不少意外賽果都不足為奇」。雲格認為英格蘭今屆令他印象深刻，表現具說服力，「英格蘭經過上次世盃及歐洲國家盃後變得更強，陣容年輕但開始穩定，是時候把握機會取得成績」。