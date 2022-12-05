偕雲格總結分組賽 奇連士文嘆德軍攻門最多出局「欠可靠射手」

雲格以國際足協全球足球發展主管身分，聯同世盃技術研究小組成員奇連士文，昨在卡塔爾出席傳媒簡報會分析分組賽數據。雲格指今屆賽事，是近4屆首次無球隊在3場分組賽全取9分，奇連士文認為部分提早出線球隊末輪決定輪換，讓後備練兵或有關係。

雲格指今屆進攻模式主要透過兩翼側擊，「換言之有更多出色邊路球員，就更有機會勝出」，他續道不少出線列強攻門次數多，除了澳洲和波蘭攻門僅20次，於32隊並列尾二，但透過高效反擊取得出線。然而E組第3出局的德國，卻攻門達67次，為32隊之冠，比緊隨的法國和巴西的52次還多15次，雲格也稱不知怎解釋。作為德國昔日的主力射手兼前帥，有「金色轟炸機」之稱的奇連士文苦笑謂，球隊或缺少一名可靠射手，「很可惜德國已回家，關鍵之一是能否將機會轉化成入球。以現時德軍來說，需要一名能把握入球機會的9號射手」。

今屆季中舉行，奇連士文提及不少歐洲隊僅一周備戰，對球員精神及體能都是考驗，「因此出現不少意外賽果都不足為奇」。雲格認為英格蘭今屆令他印象深刻，表現具說服力，「英格蘭經過上次世盃及歐洲國家盃後變得更強，陣容年輕但開始穩定，是時候把握機會取得成績」。