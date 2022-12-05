千億建鐵路 球迷免費搭

卡塔爾直至2019年5月才啟用地鐵，而且專為世界盃新建。據報這個以高達360億美元（約2800億港元）打造的豪華地鐵配套，行駛速度每小時可達100公里，為現今全球其一最快的無人駕駛列車。地鐵全長76公里，分紅、綠和金色3條路線共有37個站，由多哈市中心延伸至3個鄰近城市賴揚、路薩爾及沃克拉。

由於地鐵新建，本報記者初到站內時，地鐵車廂以至站內外均感覺豪華，部分一般車廂已有如頭等般的扶手梳化座位，還有花紋鏡面幕門；坐在車頭座位還可清晰看到地鐵行駛時穿過隧道的內貌，吸引不少遊客「打卡」；每個地鐵站外形一致，站內建築設計具阿拉伯特色，非常明亮之餘，冷氣亦充足。也許車廂環境新淨及有一定空間，過去兩周不時看到球迷們聚集車廂內即席高歌狂歡，且大力跳踏地板都未有影響地鐵行駛。

設工作人員指路 接駁巴士直達球場

今屆世界盃球迷來到卡塔爾，只需持有球迷證件「Hayya Card」已可免費乘客地鐵，班次頻密，平均數分鐘一班，站內路線圖清晰列明8個比賽球場及球迷區最近哪站。入口、閘口和月台都有不少身穿藍色外套的職員指示方向和解答查詢。而且在世盃官方手機應用程式有交通建議功能，輸入出發及目的地便可顯示最近的地鐵站、出口資訊及所需時間，非常方便。

此外，部分站外還會免費提供接駁巴士到達球場，包括位置最偏遠、揭幕戰場地的巴伊特球場，因此球迷來到卡塔爾後，基本上可免卻交通開支。

人流管制路線迂迴 回程費時礙觀戰意欲

話雖地鐵方便，惟每屆世盃為應付來自全球眾多球迷入場，每逢比賽日都會安排大量警察和保安做人流管制，由地鐵到球場外放置一排排鐵馬，引導球迷走迂迴較遠的路線入場或離場。不過，例如在多哈的世盃官方球迷區，由於最近的地鐵站「有出無入」，因此回程時至少要花多接近半小時到另一較遠的地鐵站，不少到卡塔爾的香港球迷都曾向記者反映不便，稱若當地時間晚上10時開賽，完場已是深夜，離場要再長時間分流，令人疲憊，影響再次前往球迷區觀賽的意欲。

明報記者 余瑋 鄧宗弘 卡塔爾直擊