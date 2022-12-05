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2022年12月5日星期一
法國3：1贏波蘭 基奧特獨佔隊史「入球王」
美斯淘汰賽首入球 領軍險勝澳洲 8強鬥荷蘭 史卡朗尼稱「五五波」
賀球王救國 「美斯紙板」卡塔爾游走
柏高球評：澳洲壓縮三線見效 「天使」不出難破鐵桶
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千億建鐵路 球迷免費搭
電召車便宜風靡卡塔爾 的士巴士近乎絕迹
卡塔爾現場：地鐵義工節奏引路成景點
偕雲格總結分組賽 奇連士文嘆德軍攻門最多出局「欠可靠射手」
尹戈爾吻功臣杜費斯 反擊指控信荷蘭封王
7歲女睹宴客暈倒 阿休偕弟離場探望幸無礙
尼馬復出坐鎮 森巴勢擒「太極虎」 韓國銀彈勉將士 爭廿年首晉8強
比利發帖報平安 未回應入寧養病房傳聞
日本迎克軍 堂安律誓言無懼任何對手
西班牙凍湯迎關鍵戰 日本隊主廚「知己知彼」
崔浩然傷退花劍決賽 蔡俊彥主場封王
程小雅破35公里競走港績 澳洲賽摘銀 衝世界賽席位
體壇快訊：東方炒香港U23升第5
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【明報專訊】（請看附圖）
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