柏高球評：澳洲壓縮三線見效 「天使」不出難破鐵桶

能力見分野 澳洲無力深入

阿根廷主攻、澳洲主守誠為必然，但袋鼠兵汲取波蘭的教訓，一如墨西哥及沙特阿拉伯，採取球場中段密集的佈防，盡量壓縮三線之間空位，就算退守仍保持此緊密結構，阿根廷難以在禁區對出的危險區域睇定嚟踢製造威脅。美斯開紀錄的妙射，僅由死球二段攻擊的瞬間混亂偶然而至，况且實際上也絕非黃金機會。

白藍軍防務同樣強調中低位隊形，高位壓迫無疑比澳洲多，惟大多組織鬆散做吓樣。只嘆袋鼠兵質素無力進一步深入敵陣，亦樂於趁着短暫控球時段回氣。兩軍一致的明確逼搶重點，乃待對方回傳給門將，或除了回後便只能胡亂放長波的時機，立即全速全軍壓上。這邊的馬天尼斯至少兩三次幾乎出事，那邊的賴恩則有一次真的出事足以致敗。

明明阿根廷正選只換一個，演出卻遠不及贏波蘭的流暢，受到澳洲的防守和反擊牽制固屬原因，也關乎換的那個是迪馬利亞。缺少其盤球突破，白藍軍面對鐵桶甚為呆板，球員功能亦覺重疊，喪失原有化學作用。距硬撼荷蘭尚餘不足一周，教頭史卡朗尼可否想出Plan BCD呢？

文：蘇柏高