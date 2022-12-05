美斯淘汰賽首入球 領軍險勝澳洲 8強鬥荷蘭 史卡朗尼稱「五五波」

阿根廷上半場受制澳洲的前場壓迫，一直難以尋找機會殺入對方心臟地帶之餘，亦被澳洲藉死球製造零星威脅。直至35分鐘，美斯於禁區頂附近尋得「私家路」，以一記割草式地波射破澳洲大門，取得他參戰世盃五屆以來首個淘汰賽入球，亦是個人歷來第9個世盃「士哥」，助「藍白軍團」領先1球完半場。

換邊後僅5分鐘，阿根廷換入中堅利辛度馬天尼斯改踢3中堅，陣式亦由4-3-3變為3-4-3，釋放兩閘助攻。57分鐘，澳洲在後場組織失誤，門將馬菲賴恩被阿根廷前鋒祖利安艾華利斯截走皮球，輕鬆射入拉開至2：0。及後「袋鼠兵」力圖反撲，並於73分鐘一次傳中藉對手解圍不遠，後備上陣的前鋒奇治葛雲隨即遠射「省」中阿根廷中場安素費南迪斯後直飛入網，為澳洲追成1：2。

後場兩「馬天尼斯」防守保勝局

澳洲翼衛貝軒治其後一次左路推進連過四關入禁區，離門8碼起腳，但被後備上陣的阿根廷中堅利辛度馬天尼斯及時包抄，將皮球擋出底線。及後阿根廷在前鋒拿達路馬天尼斯屢失入球良機下，完場前被澳洲前鋒加蘭古奧近門施射幾近得手，但阿根廷門將達米安馬天尼斯及時撲出，助球隊保住1球優勢至完場，相隔一屆再闖8強，將鬥荷蘭。

不少外國傳媒都將利辛度馬天尼斯的精彩攔截，媲美名宿馬斯真蘭奴8年前阻擋荷蘭翼鋒洛賓的射門封阻。外號「屠夫」的利辛度稱：「我都不知自己做了什麼，只感覺到皮球應該出界，隊友歡呼得如同己隊入球。這只是自然反應，說刻意安排好只是騙人的。」而另一功臣門將達米安則說「美斯在前場衝鋒陷陣，一眾後防球員都有責任幫助他」。

讚隊友傾力演出 澳洲「硬淨」

美斯因賽後須出席藥檢，沒有在更衣室與一眾職球員慶祝。賽後這名35歲球王稱讚澳洲表現，並說：「因與上一場時間相當接近，大家都沒有足夠休息。而且澳洲踢法很體力化，絕對不易應付，惟幸己隊控制住了形勢，並有賴一眾隊友傾力而戰，最終取得理想戰果。」對於下仗將面對荷蘭，阿根廷主帥史卡朗尼直言：「雖然外界有聲音指荷蘭表現不理想，但我並不同意，他們清楚自己的部署是什麼，踢出了自己想要的風格，因此與他們交手絕對是五五波。」

首3仗數據 美斯接近1986年「老馬」

此外，據數據公司Opta顯示，戰至昨仗為止，美斯與另一阿根廷球王「老馬」馬拉當拿在1986年世盃的同期數據相當接近，二人前3場出乎意料地在製造機會（67次）及前場觸球次數（103次）完全一樣，而該屆正是阿根廷對上一次奪得世盃的一屆。

明報記者 余瑋 鄧宗弘 卡塔爾直擊