法國3：1贏波蘭 基奧特獨佔隊史「入球王」

麥巴比世盃累積9入球寫歷史

法國隊此役用回前仗勝丹麥隊的正選陣容，中鋒基奧特伙拍基利安麥巴比及奧士文尼迪比利攻堅，基沙文從後策應，而第142次上陣的門將洛里斯則平了名宿杜林的隊史紀錄。惟賽前被法國教練迪甘斯稱讚防守力強的波蘭隊，初段令人意外地踢逼搶足球，使法國中後場手忙腳亂，其後修正打法及站穩陣腳，漸取得主導權，叩關機會也漸多，中場曹亞文尼及迪比利先後於13和17分鐘命射，均過不了波蘭門將施捷斯尼的十指關。

波蘭逼搶亂敵陣 利雲極刑破蛋

波蘭於38分鐘獲得黃金機會，中場施連斯基接應左路地波傳中無人看管下怒射，「省」中法國門將洛里斯的腳部彈出，波蘭方面接着連續兩次補射也未竟全功，而最後以法國中堅華拉尼護空門作結。法國大難不死有後福，麥巴比在完半場前在人隙之間直線妙傳基奧特，後者以左腳快射得手以1球領前上半場。

兩軍下半場原班人馬作賽，至67分鐘，波蘭換入鋒將米利克代替後衛比列薩尼斯基冀添火力。法國兩分鐘後作出應對，以後衛尤素夫科芬拿入替中場有黃牌在身的曹亞文尼加強防守。麥巴比其後在74分鐘和補時階段兩次怒射破網，而其後羅拔利雲度夫斯基主射12碼「破蛋」，但亦無法阻止法國以3：1勝出，躋身8強。