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2022年12月4日星期日
荷蘭輕取美國率先闖8強 杜費斯獻兩助攻一入球 偕白蘭特傳射居功
兩極刑未獲判 卡雲尼「推翻」VAR 勢面臨FIFA處分 加納名宿提舊恨譏報應
不忿被催離場 C朗曹圭成爆口角
現場直擊：即日快閃見奇蹟 韓迷：一切值得
柏高球評：太極虎進攻單調 畏首畏尾難寄厚望
今日賽程
遠渡重洋撐法國 港球迷因疫得福 觀戰連場捱病歎值得 結識同鄉守望相助
受惠球場集中 港球迷11日觀戰11場
卡塔爾現場：球迷各施各法打氣 國家旗幟臉繪吸睛
三獅眾將請纓任12碼劊子手 16強鬥塞內加爾未雨綢繆 拉舒福特沙卡勢續操刀
法國破魔咒遇波蘭 基沙文：麥巴比更勝上屆
82歲比利移送臨終病房 暫停藥物治療情况穩定 巴西負喀麥隆無阻首名出線 連續10屆闖16強遇韓國
VAR弄巧反拙 港將促完善釋疑 信輔助執法保球證權威 足總裁判總監冀鋪路港超推行
港隊征賽艇亞洲賽 陳至鋒首擊後上封王
體壇快訊：江旻憓衛冕港劍賽
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【明報專訊】（請看附圖）
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