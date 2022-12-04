體壇快訊：江旻憓衛冕港劍賽

鄧俊文主場衝雙冠

全港羽毛球錦標賽高級組昨於體院閉門進行雙打4強，港將鄧俊文伙混雙老拍檔謝影雪直落兩局擊敗首次合作的李卓耀/范嘉茵；同日偕何煒麟轉戰男雙4強同以局數2：0贏波，將於今日舉行的決賽雙線衝冠。

傑志奪埗闖足總盃4強

傑志昨在香港足總盃8強，憑丹恩奴域、潘沛軒、費蘭度、基爾頓各入一球，以4：1輕取由黎格爾破蛋的深水埗，將與東方及港會的勝方爭入決賽。港超方面，冠忠南區昨以3：1擊敗和富大埔，壓過同日在菁英盃A組以1：2不敵理文的港會，升上第3位。

港壁賽女單演埃及內訌

世界排名第3的埃及籍壁球女將夏瑪妮，昨於香港公園體育館上演的香港公開賽4強苦戰84分鐘，最終以局數3：2挫同鄉兼「一姐」蘿雲歌雅，決賽與二姐舒雅賓妮續演埃及內訌。男單方面，世界第2的頭號種子保高爾，同樣力戰5局下險勝，決賽撼秘魯籍的迪阿高。

占士助攻超越魔術手

洛杉磯湖人球星「大帝」勒邦占士（圖右）昨仗交出28分、11次助攻「雙雙」，生涯累積10,142次助攻，超越「魔術手」莊遜躍升聯盟助攻王第6位，領軍在NBA常規賽以132：129擊敗主隊密爾沃基公鹿。衛冕的金州勇士則主場以119：111挫芝加哥公牛。