VAR弄巧反拙 港將促完善釋疑 信輔助執法保球證權威 足總裁判總監冀鋪路港超推行

【明報專訊】視像助理裁判系統（VAR）在今屆世界盃分組賽再成球迷焦點，日本隊憑三笘薰在底線前救球反勝、法國隊基沙文絕殺變食「詐糊」、克羅地亞隊洛夫雲鬥比利時隊平排變越位等等（見右表），皆引起球迷熱議。在Now TV擔任球評的港將梁冠聰及陳肇鈞深明引用科技只為誤判機會降至最低，但兩人對不同案例亦有疑惑；至於香港足總裁判總監張炎有則指，裁判權力並不會因為VAR而削弱，反而科技能扮演輔佐角色，減少「對比賽有逆轉性的決定」，盡量公平。
根據國際足協（FIFA）的條例，裁判有4種情况可翻看VAR，包括入球、判罰12碼、直接出紅牌，以及裁判遺漏的嚴重不檢行為；而且FIFA為進一步改善VAR系統，於今屆世界盃首次採用「半自動越位科技」（semi-automated offside technology），助裁判精準執法。
效力港超球會東方的港隊中堅梁冠聰現同時為Now TV擔任球評，他認為VAR可令球賽更公平，即使新引入的半自動越位系統引起熱議，但他直言事後翻查球例，仍可找出相關判決的理由。不過，克羅地亞在F組最後一輪分組賽鬥比利時，卡拉斯高上半場禁區內踢跌對手，球證立即吹罰12碼，由莫迪歷操刀，可惜起腳前VAR再度介入，克羅地亞球員入楔前越位在先。
FIFA釐清越位規則助客觀判決
根據直播鏡頭，越位的洛夫雲相當接近與比利時球員平排。梁冠聰坦承，唯獨有關判決令他難以接受，「係咪代表有科技參與嘅足球賽事，就唔可以出現平排？我覺得太矯枉過正，呢球只係毫𨤳之差。平排都越位，我踢咗咁多年波，都幾難接受到呢個解釋」。至於現為自由身的港隊前鋒陳肇鈞則指，厄瓜多爾對卡塔爾的揭幕戰，開賽僅3分鐘的入球被判越位，則令他多次問「點解」。
香港足總裁判總監張炎有表示，越位可分為干擾比賽或干擾敵軍球員，前者為絕對客觀的判決，後者則有主觀成分，若理解不足便會引起誤會，他以法國對突尼斯一役為例，解釋基沙文的越位，「FIFA喺7月已澄清，點界定守方交波畀攻方，或者係反彈。如個波唔係好遠路程，守方退後時身體未協調，下意識將個波改變方向，就當反彈」。
有指香港超級聯賽將於2023/24年賽季全面引入VAR，梁冠聰和陳肇鈞異口同聲表示支持，「香港足球要進步，就要追上世界步伐」。他們認為VAR能助球證執法，尤其球證在電光火石之間或有錯漏，可還球員公道。不過，兩名球員指球隊若是VAR的「受害者」，勢必士氣受損。
足總培訓裁判 明年初實地訓練
香港現時暫得廖國文及羅碧芝獲資格在有VAR的賽事執法，但張炎有透露足總已着手培訓裁判，現時已按FIFA提供的教材資料進行4堂理論課，待落實科技供應商，就會進行實地訓練，他預計約明年1、2月可開始。
誤會源於不理解，從今屆世盃可見各界對VAR條例了解不足，張炎有稱若在港超推行VAR之前，有效宣傳和教育仍是重要課題，「裁判覆檢完，點先唔會畀人質疑，或引起誤會？將來對VAR嘅宣傳好重要，除咗球員、評述員要知，球迷都要知道係點運作。」
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