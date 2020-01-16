VAR弄巧反拙 港將促完善釋疑 信輔助執法保球證權威 足總裁判總監冀鋪路港超推行

根據國際足協（FIFA）的條例，裁判有4種情况可翻看VAR，包括入球、判罰12碼、直接出紅牌，以及裁判遺漏的嚴重不檢行為；而且FIFA為進一步改善VAR系統，於今屆世界盃首次採用「半自動越位科技」（semi-automated offside technology），助裁判精準執法。

效力港超球會東方的港隊中堅梁冠聰現同時為Now TV擔任球評，他認為VAR可令球賽更公平，即使新引入的半自動越位系統引起熱議，但他直言事後翻查球例，仍可找出相關判決的理由。不過，克羅地亞在F組最後一輪分組賽鬥比利時，卡拉斯高上半場禁區內踢跌對手，球證立即吹罰12碼，由莫迪歷操刀，可惜起腳前VAR再度介入，克羅地亞球員入楔前越位在先。

FIFA釐清越位規則助客觀判決

根據直播鏡頭，越位的洛夫雲相當接近與比利時球員平排。梁冠聰坦承，唯獨有關判決令他難以接受，「係咪代表有科技參與嘅足球賽事，就唔可以出現平排？我覺得太矯枉過正，呢球只係毫𨤳之差。平排都越位，我踢咗咁多年波，都幾難接受到呢個解釋」。至於現為自由身的港隊前鋒陳肇鈞則指，厄瓜多爾對卡塔爾的揭幕戰，開賽僅3分鐘的入球被判越位，則令他多次問「點解」。

香港足總裁判總監張炎有表示，越位可分為干擾比賽或干擾敵軍球員，前者為絕對客觀的判決，後者則有主觀成分，若理解不足便會引起誤會，他以法國對突尼斯一役為例，解釋基沙文的越位，「FIFA喺7月已澄清，點界定守方交波畀攻方，或者係反彈。如個波唔係好遠路程，守方退後時身體未協調，下意識將個波改變方向，就當反彈」。

有指香港超級聯賽將於2023/24年賽季全面引入VAR，梁冠聰和陳肇鈞異口同聲表示支持，「香港足球要進步，就要追上世界步伐」。他們認為VAR能助球證執法，尤其球證在電光火石之間或有錯漏，可還球員公道。不過，兩名球員指球隊若是VAR的「受害者」，勢必士氣受損。

足總培訓裁判 明年初實地訓練

香港現時暫得廖國文及羅碧芝獲資格在有VAR的賽事執法，但張炎有透露足總已着手培訓裁判，現時已按FIFA提供的教材資料進行4堂理論課，待落實科技供應商，就會進行實地訓練，他預計約明年1、2月可開始。

誤會源於不理解，從今屆世盃可見各界對VAR條例了解不足，張炎有稱若在港超推行VAR之前，有效宣傳和教育仍是重要課題，「裁判覆檢完，點先唔會畀人質疑，或引起誤會？將來對VAR嘅宣傳好重要，除咗球員、評述員要知，球迷都要知道係點運作。」