82歲比利移送臨終病房 暫停藥物治療情况穩定 巴西負喀麥隆無阻首名出線 連續10屆闖16強遇韓國

近年患上結腸癌的比利已鮮有公開露面，去年癌細胞更擴散至肺及肝臟，須接受化療。日前他雖曾在個社交網公開澄清自己近日入院只是例行檢查，但比利昨日再度入院，並被移送至臨終病房，暫停接受藥物治療，情况令人憂慮。而路透社引述當地醫院的消息稱，比利雖進入臨終病房，但目前情况仍穩定。

喀軍成首非洲隊世盃挫巴西

至於世盃G組昨晨完成最後一輪，已提早出線的巴西與上仗小勝瑞士有多達9個正選調動，惟一眾副選久攻不下之餘，更被喀麥隆於完場前由前鋒阿布巴卡頂入，後者疑興奮過度除衫慶祝，令原本有黃牌在身的他兩黃一紅被逐，巴西雖以0：1敗陣，吞下自1998年以來首場分組賽敗仗，亦是首次在世盃不敵非洲隊，但賽後3戰得6分，仍以較佳得失球力壓同分的瑞士取首名出線，連續十屆晉身淘汰賽，16強將遇在H組次名出線的韓國。

瑞士挫塞爾維亞 次名出線遇葡萄牙

瑞士則在同時間的比賽，憑梳頓沙基利、比列安保路及費奧拿分別於20、44及48分鐘各建一功，以3：2險勝一度由射手阿歷山大米祖域及杜辛華荷域建功反超的塞爾維亞，取得G組次名，連續三屆躋身16強，將鬥H組首名的葡萄牙。

捷西斯迪尼斯因傷緣盡世盃

此外，巴西足總公布昨為球隊正選上陣的阿仙奴前鋒加比爾捷西斯，以及被曼聯借至西維爾的左閘阿歷斯迪尼斯，同告因傷緣盡「森巴兵」今屆世盃餘下賽事。