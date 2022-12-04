法國破魔咒遇波蘭 基沙文：麥巴比更勝上屆

迪甘斯拒輕敵 忌憚利雲度夫斯基

雖然在巴黎聖日耳門的言行一直惹來不少非議，但回到法國隊後，麥巴比的驚人速度及門前把握力，無疑是陣中不可或缺一員。對丹麥隊一戰梅開二度，兼以一己之力助法軍2：1挫對手晉級後，麥巴比至今已在世盃累積7個入球，並成為史上第二名能連續3場世盃（包括去屆決賽）皆有進帳的法國球員，而對上一人已是1958年世界盃6戰射入13球的一代法蘭西名將方亭。

誠如法軍鋒將基沙文所言，麥巴比由上屆世盃一鳴驚人，至今已是陣中頭號球星，進步顯而易見：「與4年前相比，他（麥巴比）已變得不一樣。訓練期間會表達更多，也深明自己在球隊的作用。我們由集合至今，基本上沒太多時間相處，但透過訓練及比賽，如今我已更了解他需要甚麼、他的作賽風格。然後，我就可以更容易為他創造攻破對方大門的機會。」

另一方面，波蘭自1982年後已未曾試過在國際賽擊敗法國（7戰錄得4和3負），惟法軍主帥迪甘斯賽前未敢怠慢：「他們陣中有不少出色球員，利雲度夫斯基是最危險一人。他是當今世上最佳射手之一，我們絕不能輕視。」曾與「羅拔仔」在拜仁慕尼黑共事多年的翼鋒京士利高文也明言「要對付對方最有效的方法就是截斷供應，讓他的觸球次數愈少愈好」。