三獅眾將請纓任12碼劊子手 16強鬥塞內加爾未雨綢繆 拉舒福特沙卡勢續操刀

【明報專訊】世界盃進入淘汰賽階段，向來於互射12碼輸多贏少的英格蘭隊，明晨16強鬥塞內加爾隊前亦要未雨綢繆。「三獅」近日已有多將挺身而出，表態願意在前五輪操刀，英媒則估計去年雙雙於歐洲國家盃決賽宴客的拉舒福特及布卡約沙卡，將續擔任劊子手。
以B組首名出線的英軍，歷來世盃淘汰賽共4次戰至12碼大戰，當中只有上屆16強對哥倫比亞隊能勝出晉級；這次遇上A組次名塞內加爾隊，首3仗全勤的後衛史東斯透露全隊已在12碼方面下苦功，並會嚴陣以待，「我們已看見今屆的爆大冷戰果，若未能達到與期望相等的成績，是非常難受的事，我們也不甘成為這類球隊」。
福仔忘歐國盃挫折
三獅去年原本有望拿下自1966年世盃後首項大賽錦標，惟在3名球員主射宴客下，在歐國盃決賽互射12碼不敵意大利隊飲恨。當日有份射失的前鋒拉舒福特，據報與另一「失冠罪人」沙卡續獲主帥修夫基信任負責操刀。目前以3球並列世盃射手榜榜首的「福仔」，強調經已忘掉挫折，願再主動請纓站上12碼點，「這些都是大場面，對此我總是感到自在，希望這次世盃能再次擔任劊子手」。上屆對哥倫比亞曾射失的中場佐敦軒達臣，甚至是門將比克福特，也表態願意替英軍改寫12碼劣績。
英格蘭上仗正選人腳微調，仍以3：0大勝威爾斯。該戰傷癒復出的右閘基爾獲加，有望與上仗首亮相世盃的加雲菲臘斯續擔正。塞軍方面，效力愛華頓的中場伊祖沙古爾，因累積兩面黃牌須停賽。另一英超兵高耶迪亦在分組賽次輪對荷蘭時受傷，今仗上陣成疑。
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