三獅眾將請纓任12碼劊子手 16強鬥塞內加爾未雨綢繆 拉舒福特沙卡勢續操刀

以B組首名出線的英軍，歷來世盃淘汰賽共4次戰至12碼大戰，當中只有上屆16強對哥倫比亞隊能勝出晉級；這次遇上A組次名塞內加爾隊，首3仗全勤的後衛史東斯透露全隊已在12碼方面下苦功，並會嚴陣以待，「我們已看見今屆的爆大冷戰果，若未能達到與期望相等的成績，是非常難受的事，我們也不甘成為這類球隊」。

福仔忘歐國盃挫折

三獅去年原本有望拿下自1966年世盃後首項大賽錦標，惟在3名球員主射宴客下，在歐國盃決賽互射12碼不敵意大利隊飲恨。當日有份射失的前鋒拉舒福特，據報與另一「失冠罪人」沙卡續獲主帥修夫基信任負責操刀。目前以3球並列世盃射手榜榜首的「福仔」，強調經已忘掉挫折，願再主動請纓站上12碼點，「這些都是大場面，對此我總是感到自在，希望這次世盃能再次擔任劊子手」。上屆對哥倫比亞曾射失的中場佐敦軒達臣，甚至是門將比克福特，也表態願意替英軍改寫12碼劣績。

英格蘭上仗正選人腳微調，仍以3：0大勝威爾斯。該戰傷癒復出的右閘基爾獲加，有望與上仗首亮相世盃的加雲菲臘斯續擔正。塞軍方面，效力愛華頓的中場伊祖沙古爾，因累積兩面黃牌須停賽。另一英超兵高耶迪亦在分組賽次輪對荷蘭時受傷，今仗上陣成疑。