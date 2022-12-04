體育

卡塔爾現場：球迷各施各法打氣 國家旗幟臉繪吸睛

【明報專訊】世界盃期間球場內外氣氛熾熱，球迷們都準備各式各樣裝扮為國家打氣，當中在臉上畫國家旗幟（圖）的打扮最為突出，顏色鮮艷，有時比賽場外還有小攤檔，為球迷們臉繪。

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