遠渡重洋撐法國 港球迷因疫得福 觀戰連場捱病歎值得 結識同鄉守望相助

Ricky從事導遊，過去常離港帶旅行團，因而在歐洲看過不少大型國際賽，如見證法國隊參加2016年歐洲國家盃及上屆俄羅斯世界盃決賽，「試過有次帶郵輪團到俄羅斯，凌晨開船前都出去市中心，買飛入場睇場俄羅斯聯賽，最後只睇半場就要返去帶團，但好享受場內座無虛席氣氛」。

疫情重創旅遊業，令Ricky手停口停，使他一年前已計劃入場看世盃，希望在這長假找回入場看國際賽的快樂。世盃官網一票難求，他因家人居於法國，得以成為法國隊官方球迷會會員，取得法國3場分組賽及預訂淘汰賽階段的門票，與家人一同入場。

預算總開支約7萬

Ricky曾在法國工作假期，因法國名宿亨利而欣賞阿仙奴，加上家人親戚都住在法國，他已多次在國際賽甚至友賽親身支持這歐洲勁旅。今次卡塔爾之旅，他稱由法國出戰分組賽，直至奪冠或淘汰賽出局才會返港，不計以飛行里數取得機票，預算總開支約7萬元，「反正已多年無出外旅行，都不差在花費較多」。

Ricky上月18日抵埗，來到卡塔爾兩周已看了9場分組賽，包括其後從官網臨時購得日本及烏拉圭隊等比賽門票，行程充實令他也吃不消，「平均每日睇一場，睇完回到偏遠市區的住宿已是凌晨，加上球場冷氣頗大，最近都累到病，不過都是畢生難忘，能夠咁長時間去睇世盃，除非像多謝老闆放人的日本球迷，否則像我不幸因疫情停工，先可以瘋狂一次」。

明年或再赴卡塔爾支持港足

人在外地，Ricky每遇新認識港人球迷都會互相幫忙，試過門票有多時，以原價轉讓給記者入場跟進情况，「球迷聚埋一齊認識就是朋友，幫到幾多得幾多，而且大家都是香港人，自己都不想賣『黃牛』賺錢，只想分享快樂」。

雖然住宿等安排令Ricky對卡塔爾印象一般，不過香港足球代表隊明年將在此出戰亞洲盃決賽周，他稱若時間許可也會考慮再臨這西亞國家支持港足，「當港隊在東京奧運取得佳績，就更加唔想主項運動的足球發展差，我都希望到時引以為傲拿着香港區旗入場，在大賽為港足打氣」。

明報記者 余瑋、鄧宗弘 卡塔爾直擊