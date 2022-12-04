柏高球評：太極虎進攻單調 畏首畏尾難寄厚望

柏高哈日不哈韓，亞洲咁大也無謂拉關係，談什麼與有榮焉。純粹由質素出發，韓國進攻相當單調，無論有否遭受高位壓迫，甚或面對像葡軍副選的鬆散逼搶，太極虎後場球員往往連少少風險也不敢冒，有理冇理大腳放長波，等同把控球權白白送回給對手。僅有做得較好的時段不足半場，第二仗易邊後果斷繞過加納的中央密集，製造側擊傳中。然而這一招遇上葡軍便無明顯作用，待換成防守結構更緊密、反搶效率高得多的巴西，自難存厚望。

曹圭成攻守表現如雙刃劍

鬥巴西遇逼搶堪憂

鬥加納之役一夜成名的中鋒曹圭成猶如雙刃劍，禁區內的衝擊力固然不俗，惟除此之外其實貢獻寥寥，尤其從防務角度產生巨大缺口，於前端的施壓（如果有的話）形同虛設，讓敵方的後衛或墮後中場，可輕鬆藉短傳刺進太極虎中後二線之間夾縫，或利用長波直接打進高位防線背後空間。既然加納辦得到、葡萄牙二軍辦得到，那麼巴西即使假設續缺尼馬也沒理由辦不到。

韓國反勝葡軍的兩個入球都頗偶然，不宜視為常規板斧，卻至少喜見孫興慜開始上力，太極虎如今似乎也只能把希望寄托在他身上。適逢「森巴軍」左閘相繼受傷，或需改以中堅串演，孫興慜硬爆也許偷到雞？

文：蘇柏高