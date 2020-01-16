兩極刑未獲判 卡雲尼「推翻」VAR 勢面臨FIFA處分 加納名宿提舊恨譏報應

雖然韓國昨在另一場絕殺葡萄牙，與烏拉圭分數及得失球差相同，勢憑較多入球晉級16強，但當時仍未完場的烏拉圭，只需多入加納一球便可反壓韓國出線，惟末段烏軍射手卡雲尼在對方禁區疑被加納守將薛杜踢跌，球證以至視像裁判均無動於中。至於在下半場較早時間，另一烏軍前鋒達雲紐尼斯被敵衛艾馬迪連人帶波飛剷後，球證到場邊看重播後，也未判12碼。烏軍眾將賽後包圍球證，其後卡雲尼離場時更推倒重播設備發泄，料面臨FIFA追加處分。

阿蘇質疑FIFA針對烏拉圭

至於完場前夕已開始抱頭痛哭的蘇亞雷斯，賽後炮轟FIFA總是針對烏拉圭，並表示：「卡雲尼很明顯在敵衛前，紐尼斯也一樣。想到今屆其他不可思議獲判的12碼，我想FIFA和球證最少也要解釋一下。」35歲的蘇亞雷斯和卡雲尼今次均是第4次，亦料是最後一次參加世界盃。

另一方面，加納落敗後跌至H組榜尾，主帥艾度賽後問責請辭，足總刊聲明為未能出線致歉。惟他們亦因昨仗失球少，變相拉烏拉圭「陪葬」。加、烏兩軍12年前世盃8強交手戰至加時，蘇亞雷斯於對方絕殺一擊用手護空門領紅兼失12碼，但加納前鋒基恩射失，烏軍得以在互射12碼階段取勝奇蹟晉級，兼令加納無法成為首支在世盃躋身4強的非洲隊，成為球壇經典。昨仗加納球迷以至傳媒於賽前均對該事念念不忘，更有記者問蘇亞雷斯會否道歉，惟「阿蘇」表明自己當刻已承責，只是加納球員沒把握（12碼）。

加納主帥請辭 艾馬迪認「攬炒」

加納昨仗亦有隊長安祖阿休早段宴客，輾轉再連失兩球，但球隊末段力阻烏軍攻勢，終令對方以1球之差飲恨出局，艾馬迪稱：「個人而言，阻止烏拉圭出線非常重要。我知道他們還要多一個入球，我便跟隊友說，如果我們無法晉級，他們也不可以。」為電視台擔任球評的基恩，在節目中也回應昔日的牙齒印：「他們要歸家了，我會說是報應。」

明報記者 余瑋、鄧宗弘 卡塔爾直擊