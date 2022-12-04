荷蘭輕取美國率先闖8強 杜費斯獻兩助攻一入球 偕白蘭特傳射居功

荷蘭隊此戰與上仗迎戰卡塔爾隊的陣容相同，連續3場分組賽都取得入球的加普與迪比擔正攻堅。開賽即採取主動的美國隊，早在3分鐘已有先開紀錄良機，翼鋒基斯甸普列錫突破越位陷阱後起腳施射，惟被敵軍門將路柏特用腳擋出。6分鐘後，荷蘭藉反擊由迪比接應杜費斯右路地波傳中撞射得手先開紀錄。

迪比入球多達20傳送寫隊史

值得一提的是，迪比射門建功前共經過橙軍共20腳傳送，屬世界盃有數據統計以來荷蘭隊最有組織的入球。早早失球後的「花旗兵」嘗試進一步向前施壓進攻，不過荷蘭反擊戰術多次為美國後防製造險情，橙軍更由戴利白蘭特半場結束前接應杜費斯另一次地波傳中射門得手，助荷蘭半場領前兩球。

落後兩球的美國換邊後繼續佔據較多控球權，惟韋斯頓麥堅尼、基斯甸普列錫連番發炮，始終都未能威脅到荷蘭隊的大門。直至76分鐘，美國前鋒夏積胡禮接應基斯甸普列錫地波傳中，怪腳笠射收死路柏特追回一球，惟及後杜費斯於81分鐘接應白蘭特傳中抽射中鵠，個人貢獻一入球及兩助攻，助橙軍再將比數拉開3：1至完場，成為今屆首支打入8強的隊伍。