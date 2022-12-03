Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
體育
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
消費券
新冠疫情
大灣區
圖片看世界
體育
2022年12月3日星期六
神奇再現 日本反勝狂牛首名出線 3分鐘入兩球 功臣堂安律：贏波並非奇蹟
港人多哈球迷區打氣 慶祝日本出線
現場直擊：兩大日本前國腳為出線感動
柏高球評：狂牛屈死德國益日本 他朝君體也相同
卡塔爾現場：徹夜狂歡 球迷盡興
今日賽程
韓國絕殺葡萄牙 奇蹟後上奪次名 3亞洲區代表晉身16強創歷史 烏拉圭挫加納仍飲恨
科技減誤差 毫釐扭大局 邊緣砸界球惹球例討論 今屆用球成判決關鍵
魯迪格出局泛淚 球迷重提怪跑姿謂「不值可憐」
四度失機淪出局罪人 盧卡古淚崩揮拳泄憤
加納副總統遭諷「經濟界馬古尼」
美斯領阿根廷來襲 袋鼠無懼色 稱兩軍相近料迎苦戰 澳洲守將：他只是普通人
荷蘭抗美料以慢打快 普列錫上仗傷退無礙候命
來屆增至48隊 FIFA擬維持每組4軍
世盃快遞：哥連拿稱球迷渴望補時足
活塞挫獨行俠止三連敗
體壇快訊：特林普蘇格蘭賽闖8強
電視精選
電視精選
prev
next
【明報專訊】（請看附圖）
上 / 下一篇新聞
神奇再現 日本反勝狂牛首名出線 3分鐘入兩球 功臣堂安律：贏波並非奇蹟
港人多哈球迷區打氣 慶祝日本出線
現場直擊：兩大日本前國腳為出線感動
柏高球評：狂牛屈死德國益日本 他朝君體也相同
卡塔爾現場：徹夜狂歡 球迷盡興
今日賽程
韓國絕殺葡萄牙 奇蹟後上奪次名 3亞洲區代表晉身16強創歷史 烏拉圭挫加納仍飲恨
科技減誤差 毫釐扭大局 邊緣砸界球惹球例討論 今屆用球成判決關鍵
魯迪格出局泛淚 球迷重提怪跑姿謂「不值可憐」
四度失機淪出局罪人 盧卡古淚崩揮拳泄憤
加納副總統遭諷「經濟界馬古尼」
美斯領阿根廷來襲 袋鼠無懼色 稱兩軍相近料迎苦戰 澳洲守將：他只是普通人
荷蘭抗美料以慢打快 普列錫上仗傷退無礙候命
來屆增至48隊 FIFA擬維持每組4軍
世盃快遞：哥連拿稱球迷渴望補時足
活塞挫獨行俠止三連敗
體壇快訊：特林普蘇格蘭賽闖8強
電視精選
神奇再現 日本反勝狂牛首名出線 3分鐘入兩球 功臣堂安律：贏波並非奇蹟
港人多哈球迷區打氣 慶祝日本出線
現場直擊：兩大日本前國腳為出線感動
柏高球評：狂牛屈死德國益日本 他朝君體也相同
卡塔爾現場：徹夜狂歡 球迷盡興
今日賽程
韓國絕殺葡萄牙 奇蹟後上奪次名 3亞洲區代表晉身16強創歷史 烏拉圭挫加納仍飲恨
科技減誤差 毫釐扭大局 邊緣砸界球惹球例討論 今屆用球成判決關鍵
魯迪格出局泛淚 球迷重提怪跑姿謂「不值可憐」
四度失機淪出局罪人 盧卡古淚崩揮拳泄憤
加納副總統遭諷「經濟界馬古尼」
美斯領阿根廷來襲 袋鼠無懼色 稱兩軍相近料迎苦戰 澳洲守將：他只是普通人
荷蘭抗美料以慢打快 普列錫上仗傷退無礙候命
來屆增至48隊 FIFA擬維持每組4軍
世盃快遞：哥連拿稱球迷渴望補時足
活塞挫獨行俠止三連敗
體壇快訊：特林普蘇格蘭賽闖8強
prev
next