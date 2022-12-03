荷蘭抗美料以慢打快 普列錫上仗傷退無礙候命

荷蘭隊在A組3戰得2勝1和，分別以2：0挫卡塔爾隊、1：1和厄瓜多爾隊，以及2：0勝塞內加爾隊。「橙軍」在3場分組賽共24次起腳，但只有8次射中龍門，攻入3球的加普在射手榜暫並列首位。

疑不勝場館冷氣 橙軍多將感冒

由於卡塔爾位於沙漠地區，氣溫動輒達40℃高溫，即使踏入12月仍可高達30℃，主辦國特意在球場加設冷氣降溫。不過，橙軍疑受場館內的冷氣影響，法蘭基迪莊和迪魯恩等人相繼出現感冒症狀。迪魯恩周四抱恙出席記者會時，笑言自己遭迪莊感染，幸感覺無大礙。這名31歲的阿特蘭大中場續指，面對「花旗兵」不能以快打快，要有效傳球，翼衛杜費斯稱會盡量協助拉邊。迪魯恩更透露主帥尹戈爾幾個月前已要求球隊練習12碼，但他笑言「當然，你永遠無法模擬在世界盃射12碼的壓力」。

早前拉傷左大腿股二頭肌的迪比，在分組賽最後一輪復任正選，但下半場遭換出。不過，這名28歲巴塞隆拿前鋒直言大腿傷勢痊癒，又指自己狀態良好，可隨時候命，有望加強球隊火力。他續指，荷蘭在16強面對美國絕不能輕敵，「很多人認為己隊能輕鬆取勝，但淘汰賽永遠充滿變數，實在不容有失。」

美國誓相隔20年再入8強

至於美國在B組3戰得1勝2和，分別以1：0挫伊朗隊、與英格蘭隊互交白卷，以及1：1賽和威爾斯隊，次名晉級16強。陣中星將基斯甸普列錫在最後一輪分組賽連人帶波衝入網，並與伊朗門將相撞，堅持至半場終退下火線。這名24歲車路士翼鋒澄清未有傷及私處，只是髖部有瘀傷，並準備好為國披甲鬥荷蘭，爭取自2002年世界盃後，再次闖入8強。