美斯領阿根廷來襲 袋鼠無懼色 稱兩軍相近料迎苦戰 澳洲守將：他只是普通人

阿根廷隊今屆世界盃C組戰况像坐過山車，首仗爆大冷反負沙特阿拉伯隊後一度包尾，惟及後連勝墨西哥和波蘭隊奪首名出線，其間美斯貢獻兩入球和一次助攻，而年輕隊友前鋒祖利安艾華利斯、中場安素費南迪斯及阿歷斯麥亞里士打各斬獲1球，相比於過去4屆世盃，球隊似已擺脫美斯依賴症，或在對澳洲隊時有更好發揮，但美斯不敢看扁「袋鼠兵」道：「今屆比賽時有意想不到的賽果，任何球隊都有力獲勝，大家實力不相伯仲。故此這將會是一場非常難打的比賽，我們須以最佳狀態出戰。」

迪基尼克冀再製造驚喜

美斯此役勢達個人第1000場職業賽里程碑，回顧過去999仗，他分別為阿根廷、巴塞隆拿及巴黎聖日耳門上陣168、778和53次，分別入93、672和23球，雖然如此，澳洲的迪基尼克以平常心處之，這名效力美職球會哥倫布機員的守將說：「與美斯交手並非什麼榮幸之事，因為他就像我們般，只是一個普通人。我愛戴美斯，但我更愛贏得世界盃。」翼鋒馬菲歷基則說：「這是一場11人對11人的比賽，而非11人對美斯。賽前無人期望澳洲能闖入16強，球隊現在毫無壓力，只會享受比賽，所以就讓我們再給世界一次驚喜吧！」澳洲在D組的遭遇與阿根廷類近，在首戰大敗給法國隊後，卻連勝突尼斯和丹麥隊獲次名出線。

迪馬利亞上陣成疑

澳洲此仗勢「夫添」作賽，但阿根廷則有翼鋒「天使」迪馬利亞受肌肉傷勢困擾，昨仍未知對方能否趕及披甲。另外，教練史卡朗尼有機會再讓鋒將拿達路馬天尼斯先列後備，由上仗建功的祖利安艾華利斯再拍美斯攻堅，而後場則續棄用身高只有1.75米的利辛度馬天尼斯，以較有身材優勢的奧達文迪和基斯甸羅美路握守中路，以抗衡擅於兩側傳中作高空轟炸的澳洲攻勢。今次是兩軍首次在世盃交鋒，之前兩次交手分別是2005年洲際國家盃和2007年的友賽，勝方同是阿根廷。