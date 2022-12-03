科技減誤差 毫釐扭大局 邊緣砸界球惹球例討論 今屆用球成判決關鍵

球例指出，皮球的立體平面要完整在球場邊界外才算出界，因此即使直播畫面可見皮球底部與底線白界有空隙，但鏡頭非與底線平排，難以斷定應否判入球無效。值得一提的是，今屆比賽用球加入大量感應器，每場賽事前充電後，能記錄皮球的場上位置和外力，在日前葡萄牙隊爭議入球屬基斯坦奴朗拿度（C朗）還是般奴費南迪斯一事上已曾應用過。

惟FIFA僅指足球的「彎曲特性」，是皮球未出界的原因，與皮球製造商Adidas，暫未提供VAR今次推翻旁證判決時使用相關資訊和技術的證據。

內置感應器測定位

官方未公布判決證據

現代足球球例於1863年訂立，但直到1904年的版本，才首次訂明「皮球要完整在球場底線和邊線外才算出界」。惟進入電子化時代前，球賽一直依賴球證等執行球例，會出現人為錯判。如1966年世界盃決賽，英格蘭隊前鋒靴斯的加時首個入球，皮球是中楣彈落底線再被解圍，未入白界，因此有德國傳媒將今次事件連結至當日的「溫布萊鬼影球」，稱德國隊再次成為爭議中的受害者。

英名宿揶揄德軍遇報應

然而，英軍在12年前的南非世界盃16強，亦曾因中場林柏特對德國的射門中楣過白界後彈出，由於當時沒有科技協助，最終入球被誤判「詐糊」，致該仗未能扳平兼最終出局。

今次德國碰巧因白界爭議被間接踢出局，賽後不少英格蘭球迷以至名宿，對德國以這毫釐差距出局而幸災樂禍，稱林柏特終取回公道。前世界盃金靴獎得主連尼加則引用其名句，說道：「足球是個簡單遊戲，22人在90分鐘內一直追球，而德國隊總是贏波一隊，前題是他們先要分組賽出線。」而舒利亞更在個人社交網留言寫下「德國在今屆世盃分組賽出局」，並配上自己恥笑的畫面。

網民惡搞日本國旗獲廣傳

回說今次爭議，網上流傳一張圖片指日本隊攻勢中，在三笘薰觸球一刻，皮球橫切面仍有1.88毫米與底線重疊。縱使真確性存疑，亦無阻球迷諷刺「藍武士」僅驚險晉級，當中有人將日本國旗上，加上一條貼住紅色圓形一邊圓周的黑線，暗喻今次皮球「砸界」的二次創作圖片受到廣傳。