韓國絕殺葡萄牙 奇蹟後上奪次名 3亞洲區代表晉身16強創歷史 烏拉圭挫加納仍飲恨

葡萄牙此役只需和波便可首名出線，卻續以基斯坦奴朗拿度（C朗）掛帥，不過其攻堅拍檔改為取代祖奧菲歷斯的列卡度賀達，並收起3名中場貝拿度施華、威廉卡維奴及般奴費南迪斯。韓國前線續用孫興慜和曹圭成，而權敬原則代有傷在身的金玟哉握守中路。葡軍開賽僅5分鐘便打開紀錄，右閘達洛治右路傳中予賀達射入。27分鐘，韓國開出角球皮球彈中回防的C朗背部變「助攻」予敵衛金英權射入。雙方各一言和完半場。

葡軍下半場戰至65分鐘一口氣有3個調動，當中包括C朗退下火線，而韓國則在1分鐘後調入前鋒黃喜燦加強攻力，並在補時階段接應孫興慜妙傳射入，以2：1險勝。賽後「太極虎」3戰得4分，以較多入球數（得球）力壓同分兼同得失球的烏拉圭，後上奪得H組次名，相隔12年再闖16強，亦是隊史第3次躋身淘汰賽。

黃喜燦建奇功 韓相隔12年再闖淘汰賽

烏拉圭隊對加納隊一役，烏軍門將洛捷於21分鐘禁區內撲跌對方中場古度斯被判12碼，但安祖阿休操刀被洛捷「提到路」救出。烏軍其後憑鋒將迪阿拉斯卡達先在26分鐘以頭槌「執死雞」，後於32分鐘接應「阿蘇」高波傳球第一時間射入窩利。下半場66分鐘，烏拉圭以前鋒卡雲尼及進攻中場尼高拉迪拉告魯斯，入替阿蘇和法根度柏利斯查，但對戰局影響不大下，加納終以0：2敗陣。