柏高球評：狂牛屈死德國益日本 他朝君體也相同

以事論事，個人對藍武士喜愛不影響判斷評價，森保一以五後衛陣式抗衡西班牙不算成功，對位壓迫談不上，右翼衛伊東純也的直線盤球毫無突擊牽制作用，早早失守證明人多未必好辦事，即使很欣賞谷口彰悟但也止於J League水平而已。狂牛開紀錄後基本收夠籌笑住搓馬騮，出名球品紀律好的東瀛兵此時竟有點暴走，連隊長吉田麻也亦會鬧球證可見一斑。

被反勝如劇本 幾乎玩大咗

奇人森保一習慣換邊後才遣主力，自不介意維持一球差距完半場。狂牛更不在話下，回到更衣室收到隔籬德國一球領前的消息，大抵便謀劃怎樣貌似正常地給日本送禮。於是乎，睇到人㷫的西門先生不取地面簡易傳球選項，來個不長不短的floating pass，等着被逼甩，再企錯位把堂安律絕非刁鑽的遠射拍入網。豈料狂牛幾乎玩大咗，排名曾跌落第三，看教頭安歷基一副屎急忘帶鎖匙開門的窘况，惹人發噱。

幫安歷基開番道門的德國慘遭用完即棄，說來可惜，畢竟德軍乃唯一貫徹主攻之師，肯定不會悶，唯有返歸執好防務。西班牙若認真應戰依然很難擊敗，無奈經此一役印象分盡失，而且記憶中冠軍毋用靠走線和陷害強敵，否則徒顯欠缺王者霸氣和自信。

森保一奇招如真人版《足球小將》

踢波需要勢頭，狂牛未知能否盡快重新撻着，倒是日本於十六強仍頗樂觀，皆因克羅地亞的老兵主將虛耗甚巨，藍武士則僅虛耗配角二軍。為何一哥總要把主角先放板櫈？《足球小將》上腦，製造高潮啩。

文：蘇柏高