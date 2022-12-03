現場直擊：兩大日本前國腳為出線感動

小野伸二力撐森保一

現年43歲的小野伸二參加過三屆世界盃決賽周，曾加盟飛燕諾等歐洲球會，至今仍未退役，現效力日職北海道札幌岡薩多。他日前抵達卡塔爾，即見證日本出線，他賽後向本報表示，相信世盃開鑼前無人預計到日本能先後擊敗德國和西班牙，「我們勝出這些硬仗，取得難以置信的成績」。問到日本致勝秘密，他稱：「沒有，只是球員踢得很好，每人都為球隊而戰，反勝也帶點運氣。」

這名前國腳稱，一直相信日本隊有能力取佳績，會繼續支持藍武士今屆走到更遠，「我年輕時也代表過日本隊，一直相信日本球員有能力。這班年輕世代正帶領國家隊走向下一階段，我希望球隊能再進一步（8強）」。被問及主帥森保一領軍常受批評，出線是否已屬一大成就時，小野僅稱，「16強對上屆世盃決賽球隊克羅地亞將會非常困難，但我相信球隊和森保一的部署」。

大久保嘉人讚藍武士夠耐性

至於三屆日職神射手的大久保嘉人，賽後向本報表示，日本昨仗能反勝，有賴球員夠耐性，「球隊上半場表現完全不行，下半場情况好得多，球員踢得很有耐性，結果把握到入球機會。能夠晉級真的太好了，很感動」。40歲的大久保去年退役，現仍保持日職入球最多的紀錄，他與小野伸二及槙野智章等日本前國腳，正為不同電視台客串主持評述而來到卡塔爾直擊世盃。