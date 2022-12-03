現場直擊：兩大日本前國腳為出線感動

【明報專訊】日本隊在世界盃反勝西班牙隊成E組首名晉身16強後，本報記者賽後在現場傳媒中心訪問日本前國腳小野伸二及大久保嘉人，二人同為「藍武士」出線感動，小野坦言擊退德國及西班牙隊，是「難以置信的成績」。
小野伸二力撐森保一
現年43歲的小野伸二參加過三屆世界盃決賽周，曾加盟飛燕諾等歐洲球會，至今仍未退役，現效力日職北海道札幌岡薩多。他日前抵達卡塔爾，即見證日本出線，他賽後向本報表示，相信世盃開鑼前無人預計到日本能先後擊敗德國和西班牙，「我們勝出這些硬仗，取得難以置信的成績」。問到日本致勝秘密，他稱：「沒有，只是球員踢得很好，每人都為球隊而戰，反勝也帶點運氣。」
這名前國腳稱，一直相信日本隊有能力取佳績，會繼續支持藍武士今屆走到更遠，「我年輕時也代表過日本隊，一直相信日本球員有能力。這班年輕世代正帶領國家隊走向下一階段，我希望球隊能再進一步（8強）」。被問及主帥森保一領軍常受批評，出線是否已屬一大成就時，小野僅稱，「16強對上屆世盃決賽球隊克羅地亞將會非常困難，但我相信球隊和森保一的部署」。
大久保嘉人讚藍武士夠耐性
至於三屆日職神射手的大久保嘉人，賽後向本報表示，日本昨仗能反勝，有賴球員夠耐性，「球隊上半場表現完全不行，下半場情况好得多，球員踢得很有耐性，結果把握到入球機會。能夠晉級真的太好了，很感動」。40歲的大久保去年退役，現仍保持日職入球最多的紀錄，他與小野伸二及槙野智章等日本前國腳，正為不同電視台客串主持評述而來到卡塔爾直擊世盃。