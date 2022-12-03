神奇再現 日本反勝狂牛首名出線 3分鐘入兩球 功臣堂安律：贏波並非奇蹟

日本在上仗輪換下不敵哥斯達黎加，昨面對西班牙再有近半隊主力調動，惟「藍武士」形勢被動，並於12分鐘被「狂牛」前鋒艾華路莫拉達接應艾斯派古達的傳中近門頂入，半場落後1球。

換邊後日本換入堂安律及三笘薰隨即收效，48分鐘，日本藉對方後場傳失，由堂安律於禁區頂射破西班牙門將烏尼西蒙的十指關扳平。3分鐘後，藍武士憑堂安律右路傳至遠柱，三笘薰再於底線傳予田中碧近門撞入反超，由於三笘薰在傳球前一刻皮球介乎出界邊緣，球證經VAR以皮球內的晶片判定沒出界，入球有效，日本3分鐘內連入兩球反超。最終日本保住勝局，3戰得6分，反壓西班牙取首名闖16強。

17.7%控球率取勝寫世盃歷史

日揆祝賀 16強遇克羅地亞

堂安律賽後稱贏波非僥倖：「經這仗後，日本民眾會明白贏德國不是奇蹟，而是必然的勝利。」事實上，世盃歷來僅1938年的巴西、1970年的德國，曾兩度克服半場落後的劣勢反勝；而日本此役控球率僅17.7%仍能取勝，更寫下世盃歷史。此役交出關鍵助攻的三笘薰則指，「比賽發展如部署一樣，半場0：1完全沒問題，我們準備好下半場決勝負」。

藍武士獲勝後，日本首相岸田文雄亦隨即在社交網Twitter發文道賀，「恭喜日本隊在世界盃首名出線，主帥森保一和球員承受極大壓力，但他們表現得很好，我希望與全日本國民分享喜悅」。

西班牙奪次名 將鬥摩洛哥

被指走線「Hea踢」 數據呈反比

不過，西班牙是役被部分球迷質疑未積極求勝似為走線，本報根據多個網站收集的數據顯示，「狂牛」被反超之前，合共攻門5次及取得79%控球率，惟在51分鐘輸1：2之後，則合共攻門7次及取得82%控球率，而其餘多項攻防數據亦反映，西班牙51分鐘後在進攻方面較為積極，與「Hea踢」之說呈反比。換人方面，西班牙51分鐘後換入4將，包括3名前鋒，鋒將人數比領先前多1人，轉換陣式旨在加強攻力，亦反映主帥安歷基並不希望敗陣。

德國得第3 連續兩屆小組出局

33歲梅拿暗示告別國際賽

另外，同組的德國隊昨憑基拿比開賽僅10分鐘頭槌，以1球領先哥斯達黎加完半場。惟換邊後被哥軍憑泰捷達及祖安華加斯分別於58及70分鐘的入球反超，及後德國雖由前鋒夏維斯梅開二度，以及富克洛補時階段的入球，以4：2取勝，但終仍以得失球差不敵同得4分的西班牙得第3，後者以次名晉級，將鬥F組首名的摩洛哥。

賽後德軍世盃四朝元老、33歲前鋒湯馬士梅拿暗示告別國際賽，「若這是我在國家隊最後一仗，會是極大的榮譽；在這裏，有時喜悅，有時傷痛。在每場比賽，我都全情投入，付出所有，現時我需考慮一下其他東西」。

明報記者 余瑋、鄧宗弘 卡塔爾直擊