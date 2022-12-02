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2022年12月2日星期五
阿根廷闖16強 美斯千仗鬥澳洲 世盃22戰破馬拉當拿紀錄 射失12碼無阻挫波蘭奪首名
盧卡古失機比利時出局 摩洛哥偕克羅地亞晉級
愛隊出線釋重負 阿根廷迷徹夜狂歡
柏高球評：白藍軍平常心踢出真我 袋鼠兵今非昔比難予取予攜
今日賽程
研冷卻系統辦賽 卡塔爾破高溫限制 球場內控制至約20℃ 研發教授冀農牧亦應用
採訪手記：降溫球場吹冷風 日間入場着風褸
卡塔爾現場：蹤影遍佈卡塔爾 世盃吉祥物展活力
祖母患癌世盃前離世 梳爾：化悲憤為爭標動力
澳洲16年來首闖16強 主帥信媲美「黃金一代」
法國不服基沙文食詐糊向FIFA投訴
韓國迎半力葡軍非勝不可 C朗未隨大軍操練或輪休 加納隔12年再遇烏拉圭誓復仇
巴西料副選迎喀 洛迪高暗示未來擔大旗
比利再傳病危留醫 女兒院方同否認
世盃快遞：設裝置集數據 用球須充電
陳彥霖泰國田賽平港績奪冠 張紹衡盛楚殷跨欄摘銅
體壇快訊：劉子均港壁賽無緣8強
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【明報專訊】（請看附圖）
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