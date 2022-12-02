體壇快訊：劉子均港壁賽無緣8強

協恩D1女籃締16連霸

學界九龍區第一組（D1）籃球賽昨上演女子甲組決賽，協恩中學以61：31擊敗滙基書院（大坑東），延續16連霸偉業。

曹星如下月修頓抗外敵

終極激鬥香港站將於明年1月6日假灣仔修頓場館晚上7時起上演，近年轉打業餘拳擊的「神奇小子」曹星如，聯同潘啟情、譚駿軒等港將，在主場迎戰北馬其頓、蒙古及柬埔寨籍好手。門票今日在Cityline購票通公開發售，票價劃一為港幣580元。

布克卡轟51分領太陽六連勝

星級射手戴雲布克卡昨於NBA常規賽轟入51分，領鳳凰城太陽在主場以132：113力克芝加哥公牛，豪取6連勝。新奧爾良塘鵝同日缺少恩格林下，憑錫安威廉臣交出「雙雙」33分10籃板，主場以126：108挫多倫多速龍。

3前國足捲李鐵案

中國足球隊（國足）前主帥李鐵上月被指涉嚴重違法受查，北青體育昨提到，3名曾入選國足的球員涉案，包括周二被帶走調查的35歲深圳隊門將張鷺，第2人祖籍瀋陽並曾與張鷺效力天津權健的隊友，以及司職邊後衛的球員。