巴西料副選迎喀 洛迪高暗示未來擔大旗

巴西隊在G組不失球下，先後連挫塞爾維亞和瑞士隊，提早一輪晉級16強，料教練鐵迪為淘汰賽養精蓄銳，碰喀麥隆隊時將派遣大量副選上陣，其中之前兩度後備上陣的洛迪高高斯應會首度擔正。高斯上仗助攻皇家馬德里前隊友卡斯米路一箭定江山，今夏轉會曼聯的卡斯米路說：「上帝給予高斯天賦，他能踢出美麗足球。」

獲讚勝任各進攻位置如變色龍

巴西助教兼是主帥鐵迪的兒子比基則說：「高斯能司職10號位、『假9』和雙翼，他是變色龍，前線任何位置都難不倒他。」

高斯今季已在各項賽事為皇馬披甲19次入7球和交出5次助攻，而才21歲的他則說：「巴西已擁有一個10號球員，他就是尼馬，但誰能知道未來。」料高斯此仗的攻擊拍檔或會是阿仙奴「雙寶」加比爾捷西斯及加比爾馬天尼利。尼馬此役續與右閘丹尼路雷斯因傷缺陣，最新「十字軍」則是另一後衛阿歷斯迪尼斯，而前兩仗均擔正的中場盧卡斯柏基達，據報料因身體不適避戰。而只得1分的喀麥隆，則有門將奧拿拿因紀律問題已返國。

塞媒指與隊友妻有染 華荷域否認

同日另一仗是亦只得1分的塞爾維亞隊將對多兩分的次席球隊瑞士。今屆比賽世盃開賽前被寄予厚望的塞軍箭頭杜辛華荷域，被其祖國傳媒揭發因與國家隊副選門將比德拉積高域的妻子有染而被棄用，這名22歲祖雲達斯球星已否認有關報道。另外，此役和波便可出線的瑞士料有上仗缺陣的翼鋒梳頓沙基利及前鋒奧卡科傷癒復出攻堅。兩軍在上屆俄羅斯世界盃亦曾在分組賽相遇，當時瑞士隊以2：1勝出。