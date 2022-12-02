韓國迎半力葡軍非勝不可 C朗未隨大軍操練或輪休 加納隔12年再遇烏拉圭誓復仇

葡萄牙隊連勝加納隊和烏拉圭隊後，已提早一輪晉級16強，今碰韓國隊勢收起多名主將。據報基斯坦奴朗拿度（C朗），並未有參與葡軍前日全隊操練，只獨自留在健身室作個人操練。葡軍教練費蘭度山齊士，也承認「C朗正選上陣的機會只有一半」。即使沒有力爭多取1個入球，以追平名宿「黑豹」尤西比奧世盃入球紀錄（9球）的C朗，葡軍陣中仍不乏攻堅好手，當中尤以與一度與C朗傳不和的般奴費南迪斯為甚。這名28歲攻擊中場雖然季初在曼聯表現乏善可陳，但回到葡萄牙隊後脫胎換骨，今年為葡軍上陣11次已射入全隊最多的7個入球，其中上仗擊敗烏拉圭的出線關鍵戰中更加梅開二度，難怪費蘭度山齊士也表示，有信心葡萄牙今場可連贏3仗，以避開16強硬碰G組首名大熱門巴西隊。

韓帥保羅賓度停賽 無緣倒戈祖家

比起此仗不敗即能鎖定首名的葡軍，「太極虎」韓國要殺入16強已別無選擇，必須取勝方有希望。惟該隊葡籍教練保羅賓度上仗2：3不敵加納一戰中被逐，今場賽事無法督師，有傷在身的大將孫興慜頭兩仗又無建樹，對加納一役一度連入兩球助球隊扳平的中鋒曹圭成，責任將更為重大。

與韓國同樣兩戰得1分的，還有南美的「落難雄師」烏拉圭。該隊最後一場分組賽面對手執3分的加納，勢成後者復仇的天賜良機。2010年世界盃8強賽事，烏軍「阿蘇」蘇亞雷斯加時賽結束前「手球救國」換來一面紅牌加一記極刑，惟操刀處理的加納射手基恩卻射失12碼，其後加納在互射12碼階段2：4不敵烏拉圭，錯失成為首支非洲球隊打入世界盃4強的機會。

2010世盃「手球救國」 阿蘇拒道歉

時移世易，縱使阿蘇賽前仍堅拒為當年蓄意手球事件向加納道歉，惟球場從來都是英雄地。加納此戰只須擊敗分組賽表現失常，兩戰僅得1和1負的烏拉圭，就將力壓對手及韓國，與葡軍齊齊打入淘汰賽階段。若此戰未能擊敗加納續命，對烏拉圭兩大射手阿蘇及卡雲尼而言，可能是二人世盃最後一戰，亦同時也是加納最好的復仇「大禮」。