研冷卻系統辦賽 卡塔爾破高溫限制 球場內控制至約20℃ 研發教授冀農牧亦應用

Saud Abdul Ghani博士生於非洲蘇丹，現任卡塔爾大學工程系教授，他研發的太陽能戶外冷卻系統於今屆世盃8個球場中，應用在7個球場，唯一例外為以貨櫃堆砌而成、有自然通風功能的974球場。這名學者人稱「Dr.Cool」，他近日在多哈向傳媒講解這套系統原理，透露其博士研究為汽車冷氣系統，從事這方面研究超過10年，將這項技術應用到規模更龐大的世盃球場內。

取材汽車冷氣系統「氣泡」降溫

Dr.Cool向本報記者簡單比喻，每個球場使用系統後像有個「冷凍大氣泡」，系統將球場周遭空氣冷卻，經過濾的冷風會從場邊、看台座位下方或球場頂部等位置的噴嘴或設備，吹向球場和觀眾席，讓球員與觀眾都置身在冷凍氣泡內，「我們同時要確保不被外來熱風吹散這氣泡，否則熱風進入球場就會變得很熱，所以球場頂蓋要做到阻隔熱風屏障作用，球場內要循環抽風和吹風，確保場內空氣降溫」。

他稱系統平均可減場內15至20℃，再以中央電腦控制氣溫至攝氏20℃左右，「可能有觀眾會覺得很凍，但同時也有觀眾反映很暖，畢竟每人體感溫度不一，我們只能做到大部分人都感覺舒適」。

太陽能發電符合節能效益

他說，這套系統從多哈近郊的太陽能板發電場供電，循環使用亦有空氣淨化作用，且每次於日間比賽開賽前兩小時才啟用，只在球場草地或觀眾席等有需要地方降溫，符合節能效益。

卡塔爾成功申辦世盃後開始研發這套系統，Dr.Cool提及新建的世盃球場，設計圖則時已包括冷卻系統，且因應球場大小結構、可容納觀眾人數等因素，系統設計及成本都有不同。他補充，這套冷卻系統已於卡塔爾一些大型公園和戶外廣場使用，「這項技術令熱帶氣候或夏天炎熱國家的戶外體育場地可全年運作，改變了『遊戲規則』，也是卡塔爾透過舉辦世界盃送給世界的禮物。今次世盃經驗並非終點，只是去到中途站，我希望推廣這技術讓世界其他國家和企業採用」。

除運動及社區範疇，他舉例也可應用到農業或畜牧業，「使用在農場製造牛奶的空間，令牛隻身處舒適環境，或能夠控制最佳室溫種植蔬果」。

明報記者 余瑋、鄧宗弘 卡塔爾直擊