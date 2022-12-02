柏高球評：白藍軍平常心踢出真我 袋鼠兵今非昔比難予取予攜

獲極刑堪稱離譜 表現部署值得取勝

上兩回指出，阿根廷的發揮涉及兩大條件，一為球員自己的心態，二為對手的逼搶策略。最後一輪分組賽波蘭一如所料放棄施壓甚至放棄進攻，由始至終目標為不輸多過兩球、黃牌不多過一張，隔籬另一場沙特阿拉伯從沒領先過墨西哥更使波蘭堅定志向，由是已給阿根廷提供理想環境，而沙墨戰的進程同樣讓白藍軍毋須急於求勝，得以保持平常心演出真我。

真我，或許也包括老是常出現的美斯十二碼宴客，卻並非壞事，皆因這記極刑堪稱本屆第二最離譜判罰，僅次於葡萄牙對烏拉圭那個；以阿根廷的表現及部署乃抵贏，無謂添上爭議。有別於上仗防中基度洛迪古斯在組織階段退到雙中堅之間，此役擔重任的新星安素費南迪斯專注在六號位，中場迪保羅及司職假九的美斯亦或多或少墮後幫手串連，右閘通常留守聯同中堅打開傳送角度，連結拉邊的左閘與右翼迪馬利亞，麥亞里士打與迪保羅善用體能適時後上叩關成為主要殺著。

進攻結構恐左右反擊隊形

不過，安素容許專注六號位關乎波蘭龜縮，小伙子未受考驗。澳洲（與美國）短短數月間突飛猛進，袋鼠兵今屆一度令法國受壓，只是早早領前便愈縮愈後，當然就算繼續壓迫可否埋尾也屬疑問，但起碼意味不會任阿根廷魚肉。白藍軍另一問題為進攻時隨皮球而動的結構，反過來會影響防範反擊的隊形。波蘭乏人乘虛而入，於八強等着的荷蘭或美國卻不缺高速善扭之輩。美斯朋友隊爭標，步步驚心呢。

文：蘇柏高