阿根廷闖16強 美斯千仗鬥澳洲 世盃22戰破馬拉當拿紀錄 射失12碼無阻挫波蘭奪首名

阿根廷隊需要全取3分才能確保出線，故上半場火力全開，但波蘭隊門將施捷斯尼左飛右撲，上半場有多達9次撲救。不過，施捷斯尼在39分鐘一次撲救時擊中美斯面部，球證翻看VAR後認為他有犯規之嫌，隨即判罰12碼。美斯親自操刀，但遭施捷斯尼捉到路並以單手撲出，半場雙方互無紀錄。施捷斯尼生涯26次撲救12碼，成功率達3成，堪稱「12碼專家」；而這名波蘭籍門神繼上仗對沙特阿拉伯隊後再救極刑，是世界盃史上第3名門將能在同一屆賽事兩度救出12碼。

不足72小時戰16強 史卡朗尼斥賽程離譜

易邊後，阿根廷憑阿歷斯麥亞里士和祖利安艾華利斯在46和62分鐘建功，終以2：0小勝波蘭，反壓對方取得C組榜首出線。雖然美斯此役射失12碼，但他第22次在世界盃上陣，打破了曾4次參戰世界盃的已故名宿馬拉當拿的紀錄，成為阿根廷隊史上陣最多球員，他在賽後說：「若然馬拉當拿知道的話，一定會替我感到高興。」阿根廷將於16強鬥澳洲隊，美斯亦會迎來職業生涯第1000仗。不過，阿軍主帥史卡朗尼直言賽程離譜，因為球隊完成最後一輪分組賽不足72小時，便要在下周日凌晨3時出戰16強。

墨國挫沙特得失球差飲恨 主帥約滿離隊

同組另一場，墨西哥先憑前鋒亨利馬田藉角球攻勢射入開紀錄。僅5分鐘後，墨軍再憑中場路爾斯查維斯罰球射死角入網，拉開兩球優勢。惟其後始終未能增添紀錄，包括末段單刀「食詐糊」，並於完場前補時被沙特隊長艾達沙尼破蛋，僅以2：1取勝。墨軍與波蘭隊賽後3戰同得4分，以較差得失球差不敵對方出局，領隊馬天奴賽後承認約滿墨西哥隊，並指自己要為球隊連續8屆殺入16強走勢斷纜而負全責，而球隊在C組3仗只入兩球，令更多球迷質疑他把射手「小豆」查維亞靴南迪斯剔出大軍名單的決定。至於波蘭隊出線後，將於16強惡鬥衛冕的D組首名法國隊。

墨拳手炮轟美斯認失言道歉

另外，32歲的墨籍4個級別冠軍拳手簡尼奴艾華利斯，日前在社交網Twitter怒斥美斯在更衣室以墨國球衣和國旗抹地；前阿根廷隊國腳阿古路為美斯護航，也遭艾華利斯透過WhatsApp錄音破口大罵。不過，艾華利斯昨公開道歉，表示「我對國家的熱愛冲昏了頭腦，發表了一些不當言論，我要向美斯和阿根廷人民道歉」。