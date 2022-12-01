英媒：C朗同意投沙特班霸 簽約兩年半 年薪16.2億破球壇紀錄

科技證C朗「上帝之髮」不算數

上季重返曼聯的C朗，今季與新帥坦夏格不和，在世盃前夕更主動找記者做專訪，公開大數曼聯管理層的不是，最終雙方上周正式同意提前解約。而重返自由身的C朗，昨據報已同意簽約加盟沙特球會艾納斯，生涯首次轉戰亞洲球壇，並將簽下兩年半合約，年薪高達破足壇紀錄的1.73億鎊。

另外，葡萄牙日前挫烏拉圭一戰，中場般奴費南迪斯於54分鐘左路傳中，皮球彈地直入，FIFA最終判入球歸他，而非入楔起跳、嘗試頭槌攻門的C朗。雖然葡萄牙足總賽後申請覆核，惟今屆官方足球贊助商Adidas發聲明，指出球內設有高敏感度的感應器，肯定C朗在入球過程中沒觸球。FIFA亦在聲明稱，Adidas的技術準確，「感應器測量圖表顯示當刻沒任何起伏，並沒偵測到球上的外力」。

有網民將C朗這記詐糊跟當年馬拉當拿的「上帝之手」相比，又指這球是「上帝之髮」，笑言這名葡籍星將應像比利時前國腳費蘭尼一樣電爆炸頭，以確保頂頭槌時可觸球。