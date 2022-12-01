Open Menu
主頁
每日明報
即時新聞
明報OL網
明報影片
明報健康網
訂戶專享
會員平台
體育
要聞
港聞
經濟
娛樂
社評
觀點
中國
國際
教育
體育
副刊
英文
作家專欄
消費券
新冠疫情
大灣區
圖片看世界
體育
2022年12月1日星期四
英軍3蛋送紅龍 16強遇塞內加爾 伙科頓首擔正包辦入球 福仔建功獻亡友
三獅球迷讚有朝氣料入8強 「悶悶哋贏」可接受
柏高球評：拉舒福特調右翼 綵排8強鬥麥巴比
澳洲贏丹麥晉級 法國輸波仍保首名
卡塔爾現場：滑板車代步 遊走卡塔爾
今日賽程
世盃博物館 朝拜球王戰衣科蘭巔峰 經典珍藏吸睛 場紙證大哨98年決賽不適
英媒：C朗同意投沙特班霸 簽約兩年半 年薪16.2億破球壇紀錄
記者批荷蘭踢法悶 尹戈爾：嫌悶就走
塞軍球迷齊悼迪奧普 高列巴尼：他令我敢實踐夢想
卡塔爾「破例」售猶太教食物 教徒：來此觀戰要素
藍武士無退路 鬥牛破釜沉舟 森保一為失利負全責 堂安律淺野拓磨盼奇蹟再現
比利時鬥克羅地亞非勝不可 夏薩特否認與兩隊友講手
世盃快遞：奧拿拿冀和解事與願違
獨行俠挫金塊四連敗告終 當錫生涯51次三雙奠勝
唐偉楓日本耐力賽膺年度總亞軍 許建德下月征阿聯酋備戰歐洲賽
體壇快訊：俞雅欣泰國賽跳遠封后
電視精選
今日賽程
prev
next
【明報專訊】（請看附圖）
相關字詞﹕
世界盃
世界盃2022
上 / 下一篇新聞
英軍3蛋送紅龍 16強遇塞內加爾 伙科頓首擔正包辦入球 福仔建功獻亡友
三獅球迷讚有朝氣料入8強 「悶悶哋贏」可接受
柏高球評：拉舒福特調右翼 綵排8強鬥麥巴比
澳洲贏丹麥晉級 法國輸波仍保首名
卡塔爾現場：滑板車代步 遊走卡塔爾
今日賽程
世盃博物館 朝拜球王戰衣科蘭巔峰 經典珍藏吸睛 場紙證大哨98年決賽不適
英媒：C朗同意投沙特班霸 簽約兩年半 年薪16.2億破球壇紀錄
記者批荷蘭踢法悶 尹戈爾：嫌悶就走
塞軍球迷齊悼迪奧普 高列巴尼：他令我敢實踐夢想
卡塔爾「破例」售猶太教食物 教徒：來此觀戰要素
藍武士無退路 鬥牛破釜沉舟 森保一為失利負全責 堂安律淺野拓磨盼奇蹟再現
比利時鬥克羅地亞非勝不可 夏薩特否認與兩隊友講手
世盃快遞：奧拿拿冀和解事與願違
獨行俠挫金塊四連敗告終 當錫生涯51次三雙奠勝
唐偉楓日本耐力賽膺年度總亞軍 許建德下月征阿聯酋備戰歐洲賽
體壇快訊：俞雅欣泰國賽跳遠封后
電視精選
英軍3蛋送紅龍 16強遇塞內加爾 伙科頓首擔正包辦入球 福仔建功獻亡友
三獅球迷讚有朝氣料入8強 「悶悶哋贏」可接受
柏高球評：拉舒福特調右翼 綵排8強鬥麥巴比
澳洲贏丹麥晉級 法國輸波仍保首名
卡塔爾現場：滑板車代步 遊走卡塔爾
世盃博物館 朝拜球王戰衣科蘭巔峰 經典珍藏吸睛 場紙證大哨98年決賽不適
英媒：C朗同意投沙特班霸 簽約兩年半 年薪16.2億破球壇紀錄
記者批荷蘭踢法悶 尹戈爾：嫌悶就走
塞軍球迷齊悼迪奧普 高列巴尼：他令我敢實踐夢想
卡塔爾「破例」售猶太教食物 教徒：來此觀戰要素
藍武士無退路 鬥牛破釜沉舟 森保一為失利負全責 堂安律淺野拓磨盼奇蹟再現
比利時鬥克羅地亞非勝不可 夏薩特否認與兩隊友講手
世盃快遞：奧拿拿冀和解事與願違
獨行俠挫金塊四連敗告終 當錫生涯51次三雙奠勝
唐偉楓日本耐力賽膺年度總亞軍 許建德下月征阿聯酋備戰歐洲賽
體壇快訊：俞雅欣泰國賽跳遠封后
電視精選
prev
next
相關新聞
英軍3蛋送紅龍 16強遇塞內加爾 伙科頓首擔正包辦入球 福仔建功獻亡友
三獅球迷讚有朝氣料入8強 「悶悶哋贏」可接受
柏高球評：拉舒福特調右翼 綵排8強鬥麥巴比
澳洲贏丹麥晉級 法國輸波仍保首名
卡塔爾現場：滑板車代步 遊走卡塔爾