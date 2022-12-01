澳洲贏丹麥晉級 法國輸波仍保首名

澳洲相隔16年再闖淘汰賽

法國隊今仗收起包括基利安麥巴比、基奧特及洛里斯等9名主力，僅得後衛華拉尼及中場曹亞文尼續擔正。相反賽前排榜尾、是役必須取勝才有機會出線的突尼斯隊，甫開賽便採取主動。8分鐘，突尼斯中場拿達根迪利接應左路開出的罰球近門射入，惟越位在先被判「食詐糊」。其後突尼斯多次在兩翼尋找機會，威脅今仗擔正的法軍門將文丹達，其中前鋒卡斯里先於35分鐘左腳遠程炮被對方撲出，半場踢成0：0。

換邊後，突尼斯於58分鐘由卡斯里藉反擊推過華拉尼射入開紀錄，及後「高盧雄雞」換入麥巴比及基沙文等主力重奪主導權，後者完場前「食詐糊」無功而還，終3戰得6分下，仍以較佳得失球壓澳洲首名闖16強。

賽前分列D組2、3名的澳洲及丹麥，今晨在末輪互碰表現慢熱，半場互無紀錄。換邊後兩軍疑得悉在同時間比賽的突尼斯取得入球暫升次席，加快比賽節奏爭勝，「袋鼠兵」隨即於60分鐘憑一次反擊，由前鋒馬菲歷基騙過對方兩名守衛射入，最終球隊亦憑此入球奠勝，3戰得6分取次名，繼2006年後再闖世盃淘汰賽。