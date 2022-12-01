柏高球評：拉舒福特調右翼 綵排8強鬥麥巴比

「雙八」料成16強戰配置

當然柏高沒有水晶球，正如原本推測英軍次輪贏美國、最後一輪受制於威爾斯的中場壓迫無計可施，實情卻換成花旗兵主動逼搶、散散哋的威爾斯選擇退縮。改遣四人防線的「紅龍」儘管效法美國，以艾朗藍斯封鎖英軍防中迪格蘭賴斯，惟當佐敦軒達臣回後助賴斯串連，立即產生人數優勢而能從容推進至前場。

軒達臣之上陣，顯見修夫基一啖砂糖一啖屎，順應民意派出科頓的同時亦轉為四三三，以多一個八號工兵取代十號。如無意外，這個陣式與中場組合，將成十六強鬥塞內加爾的基本配置，賴斯任單防中的傳球路線角度可較為打開，雙八則平衡了左右的邊路，各自能製造三人rotation互傳突破。傳統上英軍也有點食住非洲球隊，然後呢？八強開始三中堅復現江湖唔係冇可能，甚至相當有可能。

借獲加速度 拍捷比亞箝敵左路

修夫基在讓個別副選練兵的場合，右閘人選依然以剛傷癒的老將基爾獲加，排序先於年輕又富創造力的TAA（編按：本報譯名為阿歷山大阿諾特），反映腦海已浮現由基爾獲加重掌右中堅的構思。與英軍同線的法國按目前勢頭必入八強，修夫基打算借助獲加相對高的速度，搭個經驗同樣豐富並夾慣夾熟的右翼衛捷比亞，合力對付藍軍左路的麥巴比，實屬正路。

有趣的是屠紅龍之役，下半場福仔與科頓位置對調，從戰術角度不會具體提升進攻水平，連入兩球純粹啱啱遇着剛剛。反而最吸引柏高眼球乃福仔力追威爾斯快翼丹尼爾占士，倘將防守對象換為麥巴比，有何不可？

文：蘇柏高