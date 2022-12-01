三獅球迷讚有朝氣料入8強 「悶悶哋贏」可接受

「三獅軍團」2勝1和不敗成B組首名出線，英籍球迷John、Ben與朋友3人化身獅子合組「三獅」入場，因打扮突出頻頻被途人要求合照。

John認為英軍相比上仗悶和美國隊，昨仗踢得更有朝氣和創造性。雖然射手哈利卡尼再次未能入球，不過John和Ben均稱，這名英軍隊長續交出助攻，對英軍進攻仍非常有影響力。他們認為相比去年歐洲國家盃屈居亞軍，三獅目前陣容深度更強、球員更有信心，相信至少可打入8強，但稱屆時很大機會遇上法國隊，此仗將定奪今屆走到多遠。

威爾斯迷自豪 「度過美好假期」

曼城老球迷Charles也稱，雖然修夫基領軍風格有點沉悶，他亦期望球隊能踢得更進取，但最重要還是能勝出賽事。

另邊廂，威爾斯隊最終1和2負不勝於B組包尾出局，完成今屆世盃。威爾斯球迷Sion和Eban稱，對結果感失望，惟球隊相隔64年再次在世盃決賽周亮相，在分組賽亦取得入球，表現還是令球迷自豪，「今次世盃讓我們人生度過一個美好假期，還能要求什麼！」