英軍3蛋送紅龍 16強遇塞內加爾 伙科頓首擔正包辦入球 福仔建功獻亡友

只要不敗便可出線16強的英格蘭，是役面對英國「兄弟兵」威爾斯，正選陣容與上仗悶和美國有4個調動，改踢4-3-3陣式下，前線換上菲爾科頓及拉舒福特，代替布卡約沙卡及史達寧，伙拍中鋒哈利卡尼攻堅。中場則由佐敦軒達臣頂替美臣蒙特，右閘則由捷比亞換成基爾獲加，人腳防守性較強。

「三獅」在全場佔盡優勢下，於50分鐘由拉舒福特藉科頓博得的罰球，離門20碼直射入網先開紀錄。不足兩分鐘後，科頓於左路插入禁區，接應卡尼於右路的地波橫傳射入，拉開至2：0。戰至68分鐘，「福仔」於右路輕鬆扭入禁區，以左腳射破門將丹尼禾特的「大細龍」，個人梅開二度，為英軍射成3：0完場，3戰得7分首名出線16強，將與A組次名的塞內加爾爭入8強。

巴利低迷被換 否認告別威軍

福仔是役射入罰球先開紀錄後曾跪地指天，他賽後解釋：「近日我有一名朋友因癌病過身，他是相當重要的朋友和支持者，很高興能為他取得入球。」這名曼聯前鋒對上一次為「三獅」正選披甲，已要數到去年6月對羅馬尼亞隊的友賽，正式比賽更要數到超過兩年前的歐洲國家聯賽。他表示自己在英軍有很大野心，相信球隊今屆世盃能走得遠，對淘汰賽非常期待。

至於「紅龍」球星加里夫巴利在面對英軍的上半場表現低迷幾近「隱形」，半場已被換出。當地有不少球迷擔心這名威爾斯隊長會從此告別國際賽，但這名33歲星將賽後承諾繼續為國效力，「只要我能夠踢、球隊需要我，我就會一直踢下去。雖然我們經歷了一場艱難的比賽，並不意味這是一個時代的終結」。他續說，在世界盃分組賽出局無疑令人失望，但他們會盡快重整旗鼓。巴利是威爾斯隊史上最多「喼帽」的男將，也是繼魯殊、曉士、傑斯等星將後，威爾斯隊的標誌人物。

美國挫伊朗奪次名 將鬥荷蘭

同組另一場的「美伊大戰」，美國隊憑翼鋒基斯甸普列錫於38分鐘接應右路傳中近門射入一箭定江山，以1球小勝伊朗，賽後3戰得5分，反壓3戰得3分的伊朗取得次名，將於16強面對A組首名的荷蘭。效力車路士的普列錫是役建功一刻，與伊朗門將比蘭雲特相撞後一度受傷，狀甚痛苦，惟他及後堅持續戰，賽後美國足總發聲明，透露對方僅髖部有瘀傷，並無大礙。

明報記者 卡塔爾直擊 余瑋 鄧宗弘